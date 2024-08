Altersbedingte Vergesslichkeit lässt sich künftig möglicherweise beheben. Es könnte sogar sein, dass eine neuartige Therapie gegen Demenz und deren Spezialform Alzheimer hilft. Bisher zeigt sie allerdings nur Erfolge bei älteren Mäusen. Deren kognitive Fähigkeiten ließen sich wieder auf das Niveau von viel jüngeren Artgenossen hieven.





Ältere Mäuse werden so fit wie junge

Janine Kwapis, Assistenzprofessorin für Biologie an der Pennsylvania State University (Penn State) in University Park, und ihr Doktorand Chad Smies haben herausgefunden, dass die Blockade des eines Enzyms mit der Bezeichnung Histondeacetylase 3 (HDAC3) die geistige Fitness bei älteren Tieren wiederherstellt. Ältere Mäuse waren dann besser in der Lage, neue Informationen aufzunehmen. Die in der Zeitschrift „Frontiers in Molecular Neuroscience“ in Lausanne/Schweiz veröffentlichten Ergebnisse könnten zur Entwicklung potenzieller therapeutischer Ziele zur Verbesserung der kognitiven Flexibilität im Alter führen, so die Forscher.





Was sich im Gehirn abspielt

„Es ist wichtig zu verstehen, was auf molekularer Ebene während einer Gedächtnisaktualisierung geschieht, da die meisten unserer Erinnerungen Aktualisierungen sind“, so Kwapis. „Wir bauen ständig auf Dingen auf, die wir bereits wissen, und verändern gespeicherte Erinnerungen.“ Wenn eine neue Information aufgenommen wird, exprimieren die Zellen Proteine an der Synapse, dem Spalt zwischen den Neuronen, der die Kommunikation zwischen den Nervenzellen ermöglicht, und verbinden so die Zellen, die bei der Gedächtnisbildung aktiviert wurden.

Effektivität nimmt mit dem Altern ab

„Wenn man mit neuen Informationen konfrontiert wird, müssen die vorhandenen aus dem Speicher geholt und geschwächt werden, damit das Gehirn in die Lage versetzt wird, neue Informationen aufzunehmen“, sagt Kwapis. „Sobald die neuen Informationen im Gehirn angekommen sind und die neuen Neuronen integriert sind, werden sie wieder gespeichert.“ Dieser Prozess, der als Rekonsolidierung bezeichnet wird, verliere mit zunehmendem Alter an Effektivität.

Die Forscher fanden heraus, dass die medikamentöse Blockierung von HDAC3 altersbedingte Gedächtnisbeeinträchtigungen reduzierte, ohne das ursprüngliche Gedächtnis zu beeinträchtigen.

via PSU