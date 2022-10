Gerichte in Fast-Food-Restaurants zeichnen sich zumeist dadurch aus, dass sie standardisiert und nicht all zu kompliziert sind. Sie eignen sich daher grundsätzlich recht gut für die Automatisierung. Denn ein Sterne-Koch wird dafür wirklich nicht benötigt. In einigen Fast-Food-Restaurants in den Vereinigten Staaten werden die Pommes daher inzwischen tatsächlich von einem Roboter zubereitet. Dieser trägt den Namen Flippy 2 und besteht im Prinzip aus einem recht flexiblen Greifarm. Bekannt sind ähnliche Roboter beispielsweise aus Fabriken der Automobilindustrie. Die Besonderheit von Flippy 2 besteht nun darin, dass er mit Lebensmittel agieren kann. Bestellt etwa ein Gast eine Portion Pommes, wird dies automatisiert an den Roboter gemeldet und dieser schmeißt die tiefgekühlten Kartoffelstangen in die Fritteuse. Nach einiger Zeit holt er die fertig gebratenen Pommes dann wieder heraus. Ein menschlicher Mitarbeiter muss sie anschließend nur noch abholen und zum Kunden bringen.





Es handelt sich um ein kommerziell nutzbares Produkt

Der Trick funktioniert zudem auch mit anderen Produkten, die in der Fritteuse zubereitet werden – etwa Zwiebelringen. Entwickelt wurde der künstliche Küchenhelfer von der Firma Miso Robotics. Diese hat nach eigenen Angaben fünf Jahre an Forschungs- und Entwicklungsarbeit investiert. Dafür handelt es sich aber auch nicht mehr um einen Prototyp. Vielmehr ist der Roboter für den kommerziellen Einsatz bereit und kann von interessierten Restaurants erworben werden. Erste Kunden gibt es tatsächlich bereits. Einige vermarkten die Neuanschaffung auch durchaus aggressiv und präsentieren die Technik interessierten Kunden. Oftmals sorgt der Roboter beim ersten Mal noch für einiges Aufsehen, verliert im Laufe der Zeit aber an Sensationsgehalt. Einige Fast-Food-Ketten setzen zudem auch schon auf den Pommes-Roboter, haben aber auf eine öffentliche Ankündigung verzichtet. Damit sollten wohl Schlagzeilen vermieden werden, denen zufolge der Roboter Menschen die Arbeit stiehlt.



Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

YouTube immer entsperren

Auch die Getränke sollen zukünftig von Roboterhand zubereitet werden

Die Ingenieure von Miso Robotics arbeiten zudem schon am nächsten Produkt zur Automatisierung von Fast-Food-Restaurants. So wollen sie einen Roboter entwickeln, der auch die Getränke automatisiert zubereitet. Irgendwann einmal könnten dann ganze Menus von Robotern produziert werden. Unklar ist dann nur noch, ob und wie sich Sonderwünsche der Kunden realisieren lassen. Grundsätzlich sind die Restaurant-Roboter aber nur Teil eines weitergehenden Trends, bei dem standardisierte Aufgaben immer stärker von Maschinen übernommen werden. Ihren Anfang nahm diese Entwicklung in industriellen Fabriken. Nun scheint sie immer stärker auch in die Dienstleistungsbranche überzuschwappen. Allerdings muss hier der Einsatz mit Augenmaß erfolgen. Hochpreisige Restaurants etwa dürften auch zukünftig auf menschliche Köche setzen, haben aber eben auch selten einfach nur Pommes im Angebot. Für Fast-Food-Restaurants hingegen könnte es sich tatsächlich um eine sinnvolle Anschaffung handeln.

Via: Reuters