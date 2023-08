Eigentlich beginnt die Pubertät bei Mädchen zwischen 8 und 13 Jahren. Sehr selten zeigen sich einschlägige körperliche Veränderungen vor dem 8. Geburtstag, dann spricht man von extrem früher Pubertät oder Pubertas praecox. Die Ursachen sind nicht immer klar, manchmal liegen sie in einer Erkrankung, zum Beispiel einem Tumor, aber auch psychosamatische Faktoren können Schuld daran sein. In Italien explodierte die Zahl früh pubertierender Mädchen – diesmal liegt der Grund dafür auf der Hand.





Zwischen März 2020 und Juni 2021 explodierte die Frühpubertät

Wenig oder kein Sport, dauerndes Zuhausebleiben, viel Zeit vor dem Display: Das erklärt, warum viele Menschen, auch Kinder, während der Pandemie Speck ansetzten. Doch der bewegungsfeindliche Lebensstil zieht noch weitere Konsequenzen nach sich, die bei Mädchen im frühen Grundschulalter sichtbar werden. Spezialisten an der Universitätskinderklinik Genua identifizierten zwischen Januar 2016 und März 2020 72 Fälle verfrühter weiblicher Pubertät – also in insgesamt 4 ¼ Jahren. Während nur 1¼ Pandemiejahren von März 2020 bis Juni 2021 trafen sie auf 61 Fälle. Ihre wissenschaftliche Studie dazu ist im »Journal of Endocrine Society« nachzulesen und wurde vom italienischen Gesundheitsministerium finanziert.

Alle betroffenen Mädchen hatten einen erhöhten BMI

Es macht einen großen Unterschied, ob in einem einzigen Krankenhaus 4 Fälle pro Monat auftreten – oder nur 1,5. Vor allem, wenn man die Dunkelziffer derjenigen bedenkt, die mit früh sprießenden Brüsten und Schamhaaren nicht zum Arzt gehen. Die betroffenen Mädchen hatten allesamt einen erhöhten BMI und sie verbrachten jeden Tag über zwei Stunden mit digitalen Medien. Ganze 88,5 Prozent gaben an, überhaupt keinen Sport zu treiben und sich nicht körperlich zu betätigen.





Der Hauptautor der Studie Mohamad Maghnie ist gleichzeitig Chef der Universitätskinderklinik Genua. Er hat auch den vermehrten Stress der Kinder im Blick, ihre soziale Isolation die Familienkonflikte auf engem Raum, zusätzlich zu einer sich verschlechternden Finanzlage und dem häufigen Gebrauch von Desinfektionsmitteln: allesamt Signale, die einen jungen Körper dazu veranlassen könnten, verfrüht mit der Pubertät zu starten.

Quelle: orf.at