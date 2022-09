Welche Trends beeinflussen in der Zukunft eine Website? In welche Richtung geht das Design und was ist zu beachten? Das soll hier geklärt werden. Alle sind gespannt auf die Zukunft. Darum erwarten viele mit Vorfreude die ersten Berichte der neuen Mode, Politik und Wirtschaft. Auch in diesem Artikel soll ein Blick in die Zukunft geschehen. Was ändert sich im Bereich Grafikdesign? Schon gut acht Monate ist das Jahr alt. Die ersten Entwicklungen lassen sich erkennen. So wird immer mehr auf Farb-Varianz, Schnelligkeit und eigene Kreationen gesetzt. Sieben Trends sollen vorgestellt werden, die weit länger als im Jahr 2022 Einfluss haben werden.





Speed

Der angesagteste Trend hängt kaum mit dem eigentlichen Webdesign zusammen. Gemeint ist die Geschwindigkeit. Mit mehr Geschwindigkeit verändert sich auch die Seitengestaltung. Mit besonderen Effekten zu punkten ist jedoch weniger möglich. Ob sich dies positiv oder negativ auf die Erscheinung auswirkt, kann noch nicht gesagt werden. Vermutlich sind Verringerungen und Minimalismus an einigen Bereichen durchaus angebrachter wie eine prunkvolle Animation. Auch wird vom Webdesigner mehr Kreativität gefordert, da dieser mit wenigen Mitteln neue Lösungen zu finden hat. Auf neue Ideen und Möglichkeiten kann ma sich auf jeden Fall freuen.





Augenschonend und weiche Farben

„In“ ist gerade der Dark-Mode. Fast überall sind dunkle Bildschirme schon ein Standard und gelten bei längerer Nutzung als augenschonend. Da immer mehr Menschen mehr Zeit vor den Bildschirmen zubringen, ist dies sehr bedeutend. Ebenso als augenschonend gelten sanfte Farben.

Bildsprache und Parallax-Effekt

Unter Parallax-Effekt wird eine schnelle Verschiebung von Hinter- und Vordergründen verstanden. Schon lange ist dieser Trend beliebt und das wird sich wohl nicht ändern. Immerhin fällt der Parallax-Effekt ins Auge, ist ressourcenschonend und leicht in der Umsetzung. Die Fotonutzung wird sich hingegen reduzieren. An ihre Stelle treten abstrakte Formen und Ikons. Ähnliches gilt für Geometriefiguren und Farben.

Austausch und Ansprache nehmen zu

Direktkommunikation wirkt: Wird jemand angesprochen, muss sich die Person mit dem Gegenüber befassen. Aktive Kommunikation kann nicht einfach weggeklickt werden. Das macht interaktive und den Nutzer gleichkonfrontierende Fragebögen zunehmend beliebter. Genauso beliebt sind Chatfenster und nachgestellte Nachrichteneingänge.

Greifbare Objekte

Wie sich Elemente einer Website verändern, fällt vielen nicht auf. Doch Buttons, Suchleisten etc. werden immer weiterentwickelt. Zurzeit sind Schatteneffekte angesagt, weil diese einen greifbaren Eindruck vermitteln.

Beleibtheit der Serifen

Einst galten Serifen in den Print-Bereich und auf den Bildschirm genutzt wurde nur serifenlose Schrift. Mittlerweile wird mit Serifen in Überschriften- und Teaserbereichen experimentiert. Ursprüngliche Textblöcke verbleiben weiter schnörkellos.

Kontrolle im Netz

Eine Website aufzusuchen, kostet Zeit. Cookiebanner verzögern das Weiterkommen und sämtliche Animationen müssen erst geladen werden. Für eine geringe Absprungrate ist ein nutzungsfreundliches und schnelles Web angesagt. Um dies zu erreichen, muss der Auftritt im Web reduziert werden. Vor allem Design-Elemente auf den Webseiten des Unternehmens und Power-Point-Präsentationen sind zu verringern. Nur sparsam sollten solche Elemente genutzt werden. Eine Nutzungsmöglichkeit ist als Aha-Effekt oder als Akzent. Dabei muss das Produkt, die Marke bzw. das Angebot mit einer gut überlegten Grafik perfekt platziert werden. Sobald diese unkontrolliert eingesetzt werden, steigt die Absprungrate.