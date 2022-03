Im Laufe der Zeit sammelt sich auch auf Solarmodulen Staub und Dreck an. Dadurch wiederum verringert sich die Leistungsfähigkeit. Theoretisch müssen die Module daher regelmäßig gereinigt werden. Gerade bei kleineren Anlagen, die etwa auf Dächern von Privathaushalten installiert wurden, bringt die Reinigung aber einen nicht unerheblichen Aufwand mit sich. Das belgische Startup ART Robotics hat für solche Fälle nun aber eine intelligente Lösung entwickelt. Sie basiert zunächst einmal auf einer schon länger genutzten Technologie. So müssen Solarmodule keineswegs mehr händisch gereinigt werden. Stattdessen gibt es schon seit einiger Zeit Reinigungsroboter, die speziell für die Reinigung von Solarpanels konzipiert wurden. Auch Drohnen wurden dafür schon genutzt. Diese können die Module allerdings lediglich mit Reinigungsmitteln besprühen. Die Innovation des belgischen Startups besteht nun darin, diese beiden Ansätze miteinander zu kombinieren.





Die Drohne bringt den Roboter zu seinem Einsatzort

Konkret geht es um eine Drohne, die einen Reinigungsroboter transportieren kann. Die Besonderheit: Die Drohne muss nur einmal gestartet werden und findet dann selbstständig zu den zu reinigenden Modulen. Dort wird dann der Roboter ausgesetzt, der die Module mithilfe einer rotierenden Bürste und eines Vakuums säubert. Während des Reinigungsvorgangs kehrt die Drohne dann wieder auf den Boden zurück. Dadurch werden die Akkus geschont. Der Roboter zieht in dieser Zeit so lange seine Bahnen, bis das gesamte Modul von Dreck und Staub befreit ist. Auch der Wechsel zwischen direkt nebeneinander installierten Solarpanels ist möglich. Hat der Roboter dann seine Arbeit erledigt, sendet er ein Signal an die Drohne und wird wieder abgeholt. Anschließend arbeiten die Solarmodule dann wieder mit voller Leistungsfähigkeit. Großflächig zum Einsatz gebracht kann das System so dazu beitragen, die Produktion von Solarstrom zu erhöhen.



Für 150 Euro können bis zu zwanzig Solarpanele gereinigt werden

Die Entwickler von ART Robotics haben bereits einen voll funktionsfähigen Prototypen entwickelt, der theoretisch schon Solarmodule reinigen kann. Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter wurde nun eine Kampagne gestartet, um die Entwicklung eines kommerziellen Produkts zu ermöglichen. Dort sollen insgesamt 12.000 Euro eingesammelt werden. Die Unterstützer erhalten allerdings keine eigenen Reinigungsdrohnen, sondern erwerben Reinigungspakete. Für 120 Euro werden beispielsweise bis zu zwanzig Panels einmalig von Schmutz und Staub befreit. Später einmal soll der selbe Service dann für 150 Euro angeboten werden. Dies zeigt auch schon, wie die Drohne und der Reinigungsroboter später einmal vermarktet werden sollen. Denn es ist nicht geplant, das System an Privatleute zu verkaufen. Stattdessen sollen spezialisierte Helios-Operateure gebucht werden können. Diese kommen dann mit einem Lieferwagen und bringen das System einmalig vor Ort zum Einsatz.

Via: New Atlas