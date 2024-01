Ein gängiges Argument gegen die Nutzung von Elektroautos ist der Reichweitenverlust mit steigendem Alter des Akkus und damit auch steigender Zahl der Ladezyklen. Feststoffzellen gelten als nächster großer Schritt in der Entwicklung von Batterien und könnten hierbei Abhilfe schaffen. Die Technologie verspricht nicht nur höhere Reichweiten, sondern auch kürzere Ladezeiten, maximale Sicherheit und guten Erhalt der Reichweite. QuantumScape, ein Unternehmen aus den USA, hat kürzlich eine Feststoffzelle getestet, die im Laufe des Testzyklus mit 1000 Ladezyklen die Erwartungen deutlich übertroffen hat.





Nur 5 Prozent Kapazitätsverlust

Durchgeführt wurden die Tests in den Batterie-Laboren von PowerCo, dem Batterieunternehmen des Volkswagen-Konzerns. Eine der wichtigsten Kriterien in den standardisierten Testverfahren für neu entwickelte Batteriezellen ist die Robustheit. Üblich ist dabei die Zielvorgabe von einem Kapazitätsverlust von maximal 20 Prozent über 700 Ladezyklen.





Die Feststoffzelle von QuantumScape hat diese Vorgaben in dem über drei Monate andauernden Test deutlich übertroffen und erreichte einen Verlust von lediglich 5 Prozent Kapazität über insgesamt 1000 Ladezyklen. Auch bei anderen Kriterien wie Sicherheit, Selbstentladung und Schelllade-Fähigkeit erfüllte die Zelle die an sie gestellten Anforderungen.

Vielversprechende Testergebnisse für Feststoffzelle

„ Das sind sehr ermutigende Ergebnisse, die das Potential der Feststoffzelle eindrucksvoll untermauern. Am Ende dieser Entwicklung könnte eine Batteriezelle stehen, die hohe Reichweiten ermöglicht, superschnell geladen werden kann und praktisch nicht altert. Wir sind von der Feststoffzelle überzeugt und arbeiten mit unserem Partner QuantumScape weiter mit Hochdruck auf einen Serieneinsatz hin„, so Frank Blome, CEO von PowerCo, über den Test.

Die Feststoffzelle von QuantumScape besteht aus insgesamt 24 Schichten und entspricht bereits der für die Serienfertigung geplanten Zelle. Nun geht es um die Perfektion und Skalierung der Fertigungsprozesse, um die Feststoffzelle bereit für die Produktion in. Serie zu machen.

„Die Test-Ergebnisse von Volkswagen Konzern und PowerCo machen deutlich, dass die anodenlosen Festkörper-Lithium-Metall-Zellen von QuantumScape zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind. Wir haben zwar noch weitere Arbeit vor uns, um die Technologie zur Marktreife zu bringen, aber uns ist aktuell keine andere Lithium-Metall-Batterie im Automobilformat bekannt, die eine so hohe Zyklenfestigkeit über eine vergleichbare Zahl an Ladevorgängen unter ähnlichen Bedingungen gezeigt hat. Wir freuen uns, diese Technologie gemeinsam mit dem Volkswagen Konzern und PowerCo zu industrialisieren und so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen.

via Volkswagen Group