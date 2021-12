Der Renault 4 kam im Jahr 1961 auf den Markt und konnte mit einigen Innovationen punkten. So war es eines der ersten Autos mit der heute üblichen Heckklappe als Kofferraumtür. Außerdem setzte Renault hier erstmals auf einen Frontantrieb. Produziert wurde das Modell mehr als 30 Jahre lang. In diesem Zeitraum fanden sich mehr als acht Millionen Käufer für den Kleinwagen. Wer sich die Fahrzeuge heute allerdings anschaut, wird schnell feststellen: Das Design von Autos hat sich im Laufe der Jahre doch deutlich verändert. So sind die Strukturen inzwischen deutlich weniger klobig. Der französische Konzern hat daher mit dem Designbüro The Arsenale kooperiert, um dem Renault 4 einen neuen Look zu verpassen. Trotz der Modernisierung ist aber noch immer deutlich zu erkennen, um welchen Wagen es sich ursprünglich handelte. Die große Innovation findet sich aber ohnehin woanders. Denn statt Räder verfügt der Renault Air 4 über Rotoren.





Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 45 Stundenkilometern

Die für den Flug benötigte Energie wird in Akkus mit einer Gesamtleistung von 90.000 mAh bereitgestellt. Diese treiben insgesamt vier Rotoren an, die bis zu 380 Kilogramm in die Luft heben können. Damit ist auch klar, dass es sich nicht um ein Auto mit Originalgewicht handeln kann. Stattdessen wurde die Karosserie aus Gewichtsgründen komplett aus Kohlefasern nachgebaut. Auf Türen musste dabei allerdings verzichtet werden. Stattdessen lässt sich das Auto hinten aufklappen, sodass Passagiere zusteigen können. Theoretisch können mit diesem besonderen Flugauto dann Geschwindigkeiten von bis zu 45 Stundenkilometern erreicht werden. Die maximale Flughöhe liegt bei rund 700 Metern. Zu kaufen geben wird es den Renault Air 4 allerdings nicht. Stattdessen wird die Konstruktion zunächst im Renault Museum in Paris zu sehen sein. Anschließend ist auch eine Art Wanderausstellung geplant.



In einigen Jahren ist auch eine Elektro-Neuauflage geplant

Bisher ist allerdings nicht bekannt, ob Renault früher oder später tatsächlich in das Geschäft mit fliegenden Autos einsteigen möchte. Tatsächlich handelt es sich bei der Thematik auch eher um Zukunftsmusik. Aktuell wird die Branche durch zwei andere Trends in Atem gehalten: Die Elektrifizierung und das autonome Fahren. Auch hier wird der Renault 4 noch einmal ein Comeback feiern. So ist geplant, im Jahr 2025 eine elektrifizierte Neuauflage auf den Markt zu bringen. Nähere Details wurden bisher aber noch nicht veröffentlicht. Das Thema Flugtaxi wird hingegen eher von ambitionierten Startups vorangetrieben. In Deutschland haben sich in diesem Zusammenhang beispielsweise Volocopter und Lilium Aviation einen Namen gemacht. Beide sind allerdings noch einige Jahre von einem marktreifen Produkt entfernt. Zunächst einmal gibt es Flugautos daher nur im Museum zu sehen.

Via: SIA Magazin