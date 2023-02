Zuerst die eher schlechte Nachricht: Männliche Colatrinker sind weniger fruchtbar. Die Qualität und Beweglichkeit der Spermien sinkt bei regelmäßigem Konsum kohlensäurehaltiger Getränke, also nicht nur durch den zuckergesättigten Evergreen. Das ergab eine Studie aus dem Jahr 2017, die im Nutrition Journal erschien. Trotz erheblich gesenkter Fruchtbarkeit »erblüht« gleichzeitig die Männlichkeit auf ungeahnte Weise, das ergab es eine neue Untersuchung an Mäusen.





Körperliche Veränderungen innerhalb von 15 Tagen

Forscher an der chinesischen Northwest Minzu University haben sich diesem brenzligen Thema gewidmet und die Ergebnisse im Fachjournal Acta Endocrinol veröffentlicht. Männliche Mäuse erhielten regelmäßig Getränke mit hohem Kohlensäure- und Koffeingehalt, parallel untersuchten die Wissenschaftler die Produktionsrate des Sexualhormons Testosteron und die Hodengröße der Tiere. Eine Vergleichsgruppe bekam nur Wasser zu trinken, während ihre Kumpanen namentlich Pepsi und Coca-Cola erhielten. Das Ganze lief 15 Tage lang.

Die Hoden derjenigen Nager, die sich mit Softdrinks begnügen mussten, waren nach kurzer Zeit signifikant größer. Blutuntersuchungen zeigten zudem, dass das Serumtestosteron im Körper deutlich anstieg. Daraus schlussfolgerten die Wissenschaftler, dass Colagetränke die Testosteronausschüttung bei männlichen Mäusen ankurbeln. Außerdem sehen sie die Ergebnisse als Hinweis darauf an, dass bei Männern derselbe Prozess vonstattengeht. Geprüft ist das allerdings noch nicht.





Cola hat auch Einfluss auf den weiblichen Hormonspiegel

Offensichtlich bedeuten diesen Erscheinungen eben nicht, dass gleichzeitig die Fruchtbarkeit steigt, ganz im Gegenteil. Schon 2010 nahmen ein anderes Forscherteam 2.554 junge Männer unter die Lupe, die täglich einen Liter Cola konsumierten. Ihre Spermienzahl sank um etwa 30 Prozent, immerhin. Nachzulesen ist das im American Journal of Epidemiology. Auch die Auswirkungen von Colakonsum bei Frauen waren schon einmal Gegenstand einer Studie: 2017 erschien eine entsprechende Publikation in der Fachzeitschrift Fertility and Sterility, die besagt, dass derartige Getränke auf den weiblichen Hormonspiegel und auf den Eisprung Einfluss nehmen.

