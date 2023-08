Verletzungen oder Erkrankungen der Hornhaut können zum Verlust der Sehfähigkeit auf dem betroffenen Auge führen. Forscher:innen ist es nun gelungen, derartige Sehkraftverluste im Rahmen einer klinischen Studie mittels Transplantation von Hornhäuten zu behandeln, die aus den Stammzellen des/der betroffenen Patient:in stammen.





Hornhaut aus Stammellen

Relevant ist diese Methode vor allem für Patienten, bei denen das Verletzungsmuster eine klassische Hornhauttransplantation verhindert. Die Forscher:innen haben ihre Methode auf den Namen „cultivated autologous limbal epitelial cell transplantation“ (CALEC) getauft. Im Rahmen dieser Methode werden Stammzellen aus dem anderen Auge des/der Patient:in entnommen und dann in einem Labor kultiviert. Ein paar Wochen später ist das neue CALEC-Implantat bereit dafür, in das beschädigte Auge transplantiert zu werden. Dort kann es nicht nur die Sehfähigkeit verbessern oder gar vollends wieder herstellen, sondern auch neues Zellwachstum anregen, was zu einem späteren Zeitpunkt eine klassische Hornhaut-Transplantation ermöglichen kann.





Die Studie, die die Forscher:innen durchführten, war mit fünf Patient:innen vergleichsweise klein. Von diesen berichteten zwei von drastischen Verbesserungen der Sehfähigkeit auf dem betroffenen Auge während zwei weitere sich durch die Behandlung für eine „normale“ Hornhauttransplantation qualifizierten. Nur ein Patient konnte leider kein CALEC-Transplantat erhalten, da die Kultivierung der Stammzellen im Labor fehlschlug.

Vielversprechende Ergebnisse

Die Resultate der Studie sind vor allem für Patient:innen vielversprechend, denen zur Behandlung ihrer Augenverletzung nicht mehr viele Optionen bleiben. In der nächsten Phase der Studie, die derzeit bereits läuft, werden 15 Patienten, die ein CALEC-Transplantat erhielten, über einen Zeitraum von 18 Monaten beobachtet.

„Our early results suggest that CALEC might offer hope to patients who had been left with untreatable vision loss and pain associated with major cornea. Cornea specialists have been hindered by a lack of treatment options with a high safety profile to help our patients with chemical burns and injuries that render them unable to get an artificial cornea transplant. We are hopeful with further study, CALEC can one day fill this crucially needed treatment gap“, so Ula Jurkunas, Hauptautor der Studie.

via Mass Eye and Ear