Diese Nachrichten dürften den Verfechtern von Elektromobilität gefallen. Innerhalb der EU wurden im vergangenen Jahr 880.000 vollelektrische Fahrzeuge zugelassen – 63 Prozent mehr als im Jahr davor. Benziner und Dieselfahrzeuge waren hingegen rückläufig, wenngleich die absoluten Zahlen der Neuzulassungen die der Elektroautos auch weiterhin deutlich überwiegen.





Neuzulassungen: Wachstum bei elektrischen Fahrzeugen schlägt fossile Brennstoffe

880.000 batterieelektrisch betriebene Autos (BEV) wurden im gesamten EU-Raum 2021 zugelassen. Im Vergleich zu 2020 stiegen die Neuzulassungen damit um 63 Prozent. Die neu zugelassenen Plug-in-Hybride (PHEV) verzeichneten einen Zuwachs um 71 Prozent – in absoluten Zahlen wurden 870.000 Fahrzeuge zugelassen. Die Zahl der neu zugelassenen hybrid angetriebenen PKW (HEV) betrug 1,9 Millionen, was einem Zuwachs um 61 Prozent entspricht. Diese Zahlen wurden vom Verband der europäischen Autohersteller (ACEA) zur Verfügung gestellt.

Während bei elektrischen und teilelektrischen Fahrzeugen also ein Zuwachs an Neuzulassungen zu verzeichnen war, gingen die neuen Zulassungen von PKW, deren Antrieb fossile Brennstoffe verwendet, zurück. Insgesamt wurden 3,9 Millionen Benziner neu zugelassen, was einem Rückgang von 18 Prozent entspricht. Bei den Dieselfahrzeugen war es ein Rückgang um 32 Prozent auf insgesamt 1,9 Millionen Neuzulassungen. Benziner haben in der EU aktuell einen Marktanteil von 40 Prozent, Diesel und HEV jeweils 19,6 Prozent, BEV 9,1 Prozent und PHEV 8,9 Prozent.





Betrachtet man die Mitgliedsstaaten der EU für sich, so war das Wachstum bei den BEV-Neuzulassungen in Griechenland mit 220 Prozent (2.176 zugelassene Fahrzeuge), in Kroatien mit 177 Prozent (1.475 Fahrzeuge) und in Litauen mit 155 Prozent (1.155 Fahrzeuge) prozentual am größten. Dagegen wurden in der Tschechischen Republik mit 2.701 etwa 18 Prozent weniger BEV neu zugelassen. In den Niederlanden gingen die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 64.149 Fahrzeuge zurück.

Deutschland: 88 Prozent mehr batterieelektrische Fahrzeuge

Hierzulande konnte 2021 ein Wachstum von BEV-Neuzulassungen um 88 Prozent auf 365.425 Fahrzeuge verzeichnet werden. Die Anzahl der neu zugelassenen Benziner ging um etwa 29 Prozent auf 972.588 zurück. 2021 wurden außerdem 429.139 HEV neu zugelassen, was einem Wachstum von 31 Prozent im Vergleich zu 2020 entspricht. Mit 119.368 BEV wurden allein im vierten Quartal etwa 21.600 Fahrzeuge mehr mit dieser Antriebsart neu zugelassen als Dieselfahrzeuge.

Bezogen auf die gesamte EU verzeichneten BEV bei 309.598 neu zugelassenen BEV (25 Prozent Anstieg) das stärkste Wachstum aller Kraftstoffarten. Das Wachstum bei BEV war im Vergleich zu 2020 eher bescheiden. Allerdings wurde die Nachfrage 2020, die zu einem Wachstum von 217 Prozent führte, maßgeblich von staatlichen Anreizen für emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge getrieben.

via ACEA