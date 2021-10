Das spanische Unternehmen Silence konzentrierte sich bisher auf die Produktion von E-Rollern und E-Bikes, jetzt wechseln die Spezialisten ein wenig die Schiene: Sie haben ihr erstes E-Auto herausgebracht, mit sichtbarer Verwandtschaft zum ursprünglichen Sujet: Ein bisschen erinnert der City-Flitzer Silence S04 an ein E-Bike mit Dach, allerdings hat er zwei bequeme Sitze und erstaunlich viel Stauraum zu bieten.





Die Aufladung erfolgt an der normalen Steckdose

Viele E-Bikes und E-Roller verfügen über herausnehmbare Akkus, bei PKWs jedoch ist dieses System neu – und birgt interessante Möglichkeiten. Gerade in der Stadt hat nicht jeder eine eigene Garage inklusive Auflademöglichkeit, oder zumindest einen Stellplatz mit Ladebuchse. Den Akkupack vom Silence S04 könnt ihr herausnehmen und auf den zugehörigen Trolley packen, um ihn daheim oder im Büro zu »tanken.« Die Aufladung erfolgt an der normalen Steckdose, einfach einstecken und fertig.

Die Akku-Miete kostet 20 Euro pro Monat

An speziellen Tauschstationen soll es demnächst auch möglich sein, den Akku gegen einen neuen einzutauschen, allerdings zunächst nur in Madrid. Wer sich seine Batterie mieten möchte, zahlt dafür 20 Euro im Monat. Der Wagen ist allerdings winzig, er misst nur 2,33 Meter in der Länge und 1,56 Meter in der Breite. Damit passt der kleine Kerl in jede Parklücke, auch in solche, die ihr bisher nicht ernstgenommen habt. Die kleine Version mit 6-kW-Motor soll bis zu 45 km/h »schnell« sein, ist also recht nah an der Rollerkaste angesiedelt. Immerhin benötigt der Fahrer in diesem Fall keinen PKW-Führerschein, sondern nur die Klasse AM. Entscheidest ihr euch für 14-KW-Stunden Motor, könnt ihr mit bis zu 90 km/h durch die Gegend düsen, müsst dafür aber die passende PKW-Fahrerlaubnis in der Tasche haben.





Der Silence S04 im Werbevideo



Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Produktion soll im Sommer 2022 starten

Immerhin 310 Liter Stauraum bringt der Zwerg mit, die Sitze sind asymmetrisch angeordnet für eine größere Raumwirkung. Dazu gibt es immer auch ein Bluetooth-Soundsystem, Zentralverriegelung, einen 7-Zoll-Bildschirm und elektrische. Fensterheber. ABS und eine Klimaanlage könnt ihr gegen Aufpreis dazubuchen. Das kleine Wunderwerk soll 7.500 Euro kosten, der Preis für die größere Variante steht noch nicht fest. Sie soll bis zu 150 Kilometer mit einer Akku-Ladung schaffen: genug für einen City-Flitzer. Im Sommer 2022 startet voraussichtlich die Produktion.

Quelle: efahrer.chip.de