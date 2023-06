Glasfaserkabel sind nicht nur unabdingbar für die schnelle Anbindung von Nutzern ans Netz, sie sind auch das Rückgrat des modernen Internets. Ohne die großen Glasfaserkabel, die zwischen Kontinenten verlaufen, gäbe es das Internet wie wir es kennen nicht. Am japanischen nationalen Institut für Informations- und Kommunikationstechnologie (NICT) wurde nun eine neue Glasfasertechnologie entwickelt. Diese verfügt über 19 Kerne und etabliert die bisher schnellste Übertragungsrate nach Industriestandard.





19 Kerne für schnellere Übertragung

Das neue Kabel erreicht Geschwindigkeiten von 1,7 Petabits pro Sekunde über eine Strecke von 63,5 Kilometer. Derartige Kabel sind natürlich nicht für die Nutzung in privaten Haushalten gedacht, die mit aktuellen Glasfaser-Lösungen mehr als ausreichend ausgestattet sind (vorausgesetzt, sie sind überhaupt ans Glasfasernetz angeschlossen. Die 19-Kern-Kabel sollen als Untersee-Kabel eingesetzt werden und so Kontinente, Datencenter und Mobilfunktürme untereinander verbinden.





Den Forscher:innen zufolge war die Integration von 19 Kernen in das Kabel die beste Lösung. „ Wir könnten die Kapazität erhöhen, indem wir dickere Fasern verwenden. Aber dickere Fasern wären weniger flexibel, zerbrechlicher, für Langstreckenkabel weniger geeignet und würden eine massive Umgestaltung der Glasfaserinfrastruktur erfordern. Wir könnten einfach mehr Fasern hinzufügen. Aber jede Faser erhöht den Ausrüstungsaufwand und die Kosten und wir würden viel mehr Fasern benötigen„, erklärt Simon Gross von der School of Engineering der Macquarie University.

Das Kabel mit 19 Kernen hingegen entspricht dem Industriestandard und kann so problemlos in die bestehende Infrastruktur integriert werden, ohne dass hohe Mehrkosten entstehen.

Glasfaserkabel für erhöhten Kapazitätsbedarf

Für das Kabel wurde ein neuartiger Glaschip hergestellt wurde, dessen Wellenleitermuster unter Einsatz von 3D-Laserdrucktechnologie in den Chip eingraviert wurde. Mithilfe dieses Chips können Singale gleichmäßig und mit geringem Verlust in die 19 einzelnen Kerne des Kabels eingespeist werden. Es gibt noch andere Ansätze für neue Glasfasertechnologie, die allerdings verlustbehaftet sind und nur weniger Kerne erlauben.

Dank der neuartigen Glasfaserkabel könnte der weltweite Bedarf an Übertragungskapazitäten, der durch Dinge wie Streaming und andere Dienste in die Höhe getrieben wird, in Zukunft besser gedeckt werden.

via Win News