Bei der Verdauung des relativ neuen Süßstoffs Sucralose wird eine Chemikalie frei, die die DNA in Körperzellen, also die gespeicherten Erbinformationen, schädigen kann. „Sucralose-6-acetat ist genotoxisch „, sagt Susan Schiffman, außerordentliche Professorin am Institut für Biomedizintechnik, das gemeinsam von der North Carolina State University in Raleigh und der University of North Carolina in Chapel Hill unterhalten wird. „Wir haben auch herausgefunden, dass Spuren von Sucralose-6-acetat bereits in handelsüblicher Sucralose zu finden sind.





Ein einziges Getränk pro Tag genügte

„Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat für alle genotoxischen Substanzen einen Schwellenwert von 0,15 Mikrogramm pro Person und Tag festgelegt“, sagt Schiffman. „Unsere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass dieser Schwellenwert bereits überschritten wird, wenn ein Mensch ein einziges mit Sucralose gesüßtes pro Tag zu sich nimmt.“ Dazu kommo noch die Menge, die bei der Verdauung entsteht.





Sucralose-Rohstoff ist normaler Zucker

Sucralose ist der gebräuchliche Name eines neuen, sehr intensiven Süßstoffs, der aus Zucker hergestellt wird. Er ist etwa 600 mal süßer als Zucker und wird, wie man bisher vermutete, im Körper nicht verstoffwechselt, sondern unverändert wieder ausgeschieden.

Um den Nachweis zu führen setzten die Forscher im Labor menschliche BlutzellenSucralose-6-acetat aus. In einer Reihe von Tests wiesen sie nach, dass die DANN geschädigt wurde.

Die Darmwand wird durchlässiger

„Fremde Studien haben ergeben, dass Sucralose die Darmgesundheit beeinträchtigen kann, also wollten wir sehen, was dort passieren könnte“, sagt Schiffman. „Als wir Sucralose und Sucralose-6-Acetat dem Darmepithelgewebe aussetzten – dem Gewebe, das die Darmwand auskleidet – stellten wir fest, dass beide Chemikalien die Darmwand durchlässiger macht. Sie beschädigen Grenzflächen, an denen Zellen in der Darmwand miteinander verbunden sind.“ Dadurch würden Stoffe, die normalerweise mit dem Kot aus dem Körper entfernt werden, durch die Darmwand gelangen und in den Blutkreislauf aufgenommen.

„Erhebliche Risiken“

„Unsere Forschungsergebnisse geben Anlass zu Befürchtungen hinsichtlich der möglichen gesundheitlichen Auswirkungen, die mit Sucralose und seinen Metaboliten (Stoffwechselprodukten) verbunden sind“, so Schiffman. „Es ist an der Zeit, die Sicherheit und den regulatorischen Status von Sucralose zu überdenken, denn es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Sucralose erhebliche Risiken birgt.“

