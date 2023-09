Wer einen Einkaufswagen nutzen will, der muss bei vielen Supermärkten entweder eine Münze oder einen Einkaufschip haben, um den Wagen von der Kette zu lösen, mit der er mit dem Einkaufswagen vor ihm verbunden sind. Gleichzeitig bezahlen allerdings immer mehr Menschen nicht mehr mit Bargeld. Der Discounter Netto testet deshalb einen Einkaufswagen, der sich neben dem System mit Münze oder Chip auch per App entsperren lässt.





Einkaufswagen entsperren per Netto-App

Die neuen Einkaufswagen werden derzeit in zwei Filialen in Bayern (in Burglengenfeld und Sünching) getestet. Die Wagen verwenden die „Hybridloc“-Technologie des Herstellers Wanzl, die nicht nur den klassischen Einschub einer Münze oder eines Chips erlaubt, sondern auch eine NFC-Schnittstelle bietet, über die der Einkaufswagen mit einem Smartphone kommunizieren kann.

Das Entsperren funktioniert dann wie das kontaktlose Bezahlen: Man hält das Smartphone einfach an den Griff des Wagens, woraufhin sich die Kette löst und der Einkaufswagen dann aus der Reihe gelöst werden kann. Dies funktioniert allerdings nur, wenn man die Netto-App auf dem Smartphone installiert und im Vorfeld die jeweilige Filiale ausgelöst hat.





„Wir ergänzen das Angebot unserer Netto-App kontinuierlich und bieten somit praktische Einkaufsoptionen für Smartphone-Besitzerinnen und -Besitzer. Mit der Möglichkeit, Einkaufswagen per App zu entriegeln, bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine weltweit einzigartige Alternative für ein modernes Einkaufserlebnis„, erläutert Christina Stylianou, ihres Zeichens Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto.

Ähnliche Konzepte werden auch von anderen Supermärkten wie etwa Edeka und Rewe verfolgt. Erste Tests dieser Systeme werden allerdings erst für das kommende Jahr erwartet.

via Netto