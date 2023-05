Der chinesische Batteriegigant CATL hat eine neue Akkutechnologie vorgestellt, die eine doppelt so hohe Leistungsdichte wie bei konventionellen Lithium-Ionen-Akkus aufweist. Mit der Batterie sollen theoretisch sogar E-Flugzeuge betrieben werden können. Eine Variante für E-Autos soll noch dieses Jahr in die Serienproduktion gehen.





500 Wh/kg: Beeindruckende Energiedichte

Laut Angaben des Herstellers CATL weist die neue Technologie eine Energiedichte von 500 Wh/kg auf, was tatsächlich beinahe das Doppelte wie die Energiedichte handelsüblicher Lithium-Ionen-Batterien ist. Allerdings ist über die Technologie noch nicht viel bekannt. CATL hat die neuartige Batterie auf den Namen „condensed matter battery“ getauft – auf deutsch also sozusagen „Batterie für kondensierte Materie“. In seiner Pressemeldung beschreibt das Unternehmen eine Batterie, die „hochleitfähige biomimetische Elektrolyte im kondensierten Zustand“ nutze, „um eine selbst anpassende Netzstruktur auf Mikroniveau zu erstellen.“ So sei es gelungen, die Leitfähigkeit der Zellen zu erhöhen. Hinzu komme eine bessere Transportfähigkeit für Lithium-Ionen, das Batteriesystem sei so stabiler. Dies werde durch weitere neue Technologien ergänzt, darunter ein neuartiges Kathodenmaterial mit „ultrahoher Energiedichte“ sowie eine speziell entwickelte Anode. Auch das Herstellungsverfahren sei neu.

Die neu entwickelte Batterie weise hervorragende Werte für die Lade- und Entladeleistung auf. Ein Preis ist noch nicht bekannt, allerdings dürfte die neue Batterietechnologie preislich deutlich über dem Niveau gängiger Lithium-Ionen-Akkus liegen.





Theoretischer Einsatz in Flugzeugen

Dank der hohen Energiedichte von 500 Wh/kg soll die neue Batterie theoretisch auch in Flugzeugen eingesetzt werden können. Aktuell wird die Entwicklung von E-Flugzeugen durch das hohe Gewicht verfügbarer Batterietypen erschwert. Nach eigenen Angaben arbeitet CATL bereits mit Partnern daran, Batteriesysteme für elektrisch betriebene Passagierflugzeuge zu entwickeln. Dabei müssen vor allem die hohen Sicherheitsstandards berücksichtigt werden. Allerdings gibt es auch mit dieser Leistungsdichte möglich, dass die Batterien noch zu schwer für elektrische Flugzeuge sind. Die Elektrifizierung des Flugverkehrs ist nach wie vor ein Randbereich – aktuell werden E-Fuels als am besten gangbarer Weg gehandelt, um den Flugverkehr möglichst klimaneutral zu gestalten.

Die neuartige Batterie ist die zweite große Ankündigung des chinesischen Unternehmens im Rahmen der Automobilmesse Auto Shanghai 2023. Vorher hatte CATL bekanntgegeben, einen Natrium-Ionen-Akku in Serie produzieren zu wollen, der dann etwa in den E-Autos des ebenfalls chinesischen Herstellers Chery zum Einsatz kommen soll.

via CATL