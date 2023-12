Natürlich ist Rauchen nicht gesund, die Botschaft dürfte inzwischen bei jedem angekommen sein. Trotzdem greifen noch immer Millionen Menschen regelmäßig zur Zigarette, im Bewusstsein, das sie ihrer Lunge und dem Herz-Kreislauf-System damit schaden. Forscher haben jetzt noch einen weiteren erschreckenden Zusammenhang bewiesen: Je mehr ein Mensch raucht, desto stärker schrumpft das Gehirn. Kognitive Fähigkeiten gehen mit der Zeit verloren, das Alzheimer-Risiko steigt. Durch einen Rauchstopp kommt der Prozess zum Stillstand, doch das verlorene Volumen kehrt nie wieder zurück.





Forscher verglichen Rauchverhalten mit Hirnscans

Dass Raucher im Durchschnitt kleinere Gehirne haben, ist schon länger bekannt. Doch ob dieser Umstand damit zusammenhängt, dass die genetisch zum Rauchen veranlagten Menschen generell über weniger Hirnvolumen verfügen oder ob der Zigarettenrauch den Schrumpfprozess anstößt, war bislang nicht geklärt. Ein Forschungsteam an der Washington University in St. Louis unter Leitung von Yoonhoo Chang hat die Gesundheitsdaten von 32.000 Menschen aus der umfangreichen UK Biodatenbank analysiert. Das jeweilige Rauchverhalten setzten sie in Verbindung mit den verfügbaren Hirnscans, aber auch mit der genetischen Disposition.

Rauchen beschleunigt den Alterungsprozess und fördert Alzheimer

Heraus kam: Die Genetik beeinflusst offensichtlich tatsächlich, ob und wie viel Menschen rauchen. Die genetische Vorbelastung steht jedoch in keinem Zusammenhang mit einem kleineren Gehirn, das tatsächliche Rauchverhalten übte hingegen einen großen Einfluss aus. Nichtraucher verfügten stets über ein größeres Hirnvolumen, und je mehr ein Mensch rauchte, desto stärker war dieses geschrumpft. Ein schrumpfendes Gehirn bewirkt eine schnellere Alterung. Mit den Jahren zieht sich die graue Masse ohnehin allmählich zurück, bei Rauchern beschleunigt sich der Prozess mit all seinen Folgen. Gleichzeitig steigt das Alzheimer-Risiko. Hört die Person mit dem Rauchen auf, kehrt das Gehirn zum normal langsamen Schrumpfungsprozess zurück – wird aber nie wieder wie vorher.





Quelle: scinexx.de