Einem Team der TU München gelang es, mit einem Elektroauto den Rekord für die größte jemals mit einer Akkuladung erreichte Reichweite aufzustellen. Mit ihrem leichten, sparsamen Auto schafften die Forscher:innen es, eine Strecke von 2.573,79 Kilometer zurückzulegen, ohne nachladen zu müssen. Somit konnten sie den bisherigen Rekord um etwa 1000 Kilometer übertreffen. Die Fahrt dauerte 99 Stunden, während denen das speziell angefertigte Fahrzeug nur 0,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchte.





Neuer Rekord bei der Reichweite

Die beschränkte Reichweite von Elektrofahrzeugen ist ein Faktor, der viele Menschen (in der Regel zu Unrecht) immer noch vom Kauf eines Elektroautos abhält. Und das, obwohl moderne Elektroautos teilweise bereits heute auf Reichweiten von bis zu 500 Kilometer kommen. Dabei verbrauchen gängige Elektro-Serienfahrzeuge in der Regel zwischen 15,5 und 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.

Das Elektrofahrzeug, das Student:innen der TU München konstruiert haben, ist da deutlich sparsamer. Das Team orientierte sich am Modell „muc22“, das 2022 entworfen wurde, und entwickelte ein Elektroauto mit einer besonders leichten und aerodynamischen Karbonfaser-Karosserie. Inklusive Motor und Batterien wiegt das Fahrzeug nur 170 Kilogramm. Es ist mit zwei 440-Watt-Elektromotoren sowie einem 15,5-Kilowattstunden-Akku ausgestattet.





Für den Rekordversuch verwendeten die Student:innen einen leeren Hangar auf dem Gelände des Flughafens München, wo das Elektroauto solange auf einem Rundkurs fuhr, bis der Akku leer war. Der vorherige Rekord für die Reichweite mit einem Elektroauto lag bei 1608,54 Kilometern. Dieser fiel bereits nach vier Tagen. Nach 99 Stunden Fahrzeit hatte das Elektroauto dann 2573,79 Kilometer auf dem Tacho.

Besonders hohe Effizienz während der Fahrt

Das Team der TU München hat den Weltrekord für die größte Reichweite mit einem Elektrofahrzeug damit um fast das Doppelte überboten. Damit hält das TUfast-Eco-Team nun den offiziellen Guinness-Weltrekord. „Unzählige Stunden Arbeit neben dem Studium sind in die Vorbereitung des Rekords geflossen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir den Weltrekord nun halten können„, so das Team.

Die Effizienz des Spezialfahrzeugs während der Fahrt war wahrlich beeindruckend. Im Schnitt wurden nur 0,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Natürlich kann man das speziell entwickelte Elektroauto nicht mit Serienautos vergleichen, die Ideen und technischen Lösungen, die in solchen Fahrzeugen verwendet werden, bringen aber auch die Technologie in normalen Elektroautos weiter. Die Student:innen der TU München forschen nicht nur an effizienteren Antrieben, sondern auch an Technologien für autonomes Fahren.

via TU München