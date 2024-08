Ein schönes Stück Fleisch genießen, aber ohne die Nachteile, die damit verbunden sind? Tierfreundlich und klimaschonend kommen vegane Fleischersatzprodukte daher, garantiert aus nährstoffreichem Gemüse, also viel gesünder als rotes Fleisch. Doch die Sache hat einen gesundheitlichen Haken, wie eine brasilianische Studie aktuell enthüllt.





Fleischersatzprodukte sind hochverarbeitete Lebensmittel

Fleischersatzprodukte erobern derzeit die Supermarktregale und Tiefkühlsortimente. Echte Burger mit veganen Patties? Kein Problem mehr! Leckeres Grillfleisch, für das kein Tier sterben musste? Geht klar! Allerdings handelt es sich bei den neuen fleischfreien Trendprodukten um hochverarbeitete Lebensmittel, die nicht mehr viel Natürliches an sich haben. Die fleischartige Konsistenz und der kräftige Geschmack kommen durch starke Zerkleinerung, Verdichtung und Erhitzung zustande, in Verbund mit einer großen Portion Geschmacksverstärkern inklusive Zucke rund Salz. So wird aus Weizen, Erbsen, Linsen und Soja geschmacklich »Fleisch«, während die Zutaten ihre eigenen gesunden Eigenschaften größtenteils verlieren.

Regelmäßiger Genuss ist erwiesen ungesund

Wissenschaftler der Universität von São Paulo in Brasilien unter Leitung von Fernanda Rauber haben eine Studie im Magazin »The Lancet Regional Health« veröffentlicht, die den Verdacht bestätigt: Vegane Fleischersatzprodukte sind nicht wirklich gesund. Vor allem erhöhen sie bei regelmäßigem Genuss das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähnliches gilt allerdings auch für verarbeitetes oder rotes Fleisch, das sich negativ aufs Kreislaufsystem auswirkt und Darmkrebs fördern kann. Die Dosis macht`s: Das gilt für beide Varianten.





Besser frische Zutaten selbst verarbeiten

Gesunde Nahrungsmittel sind immer möglichst frisch und unverarbeitet. Fertigprodukte, ob vegan oder nicht, verträgt der menschliche Körper nie besonders gut. Selbst zubereiten und kochen ist also gefragt, sowohl für den Veganer als auch für den Fleischliebhaber. Dazu eine sorgfältige Zutatenauswahl mit viel Abwechslung für eine lückenlose Rundumversorgung. Fleischersatzprodukte liefern das alles nicht, sie sind höchstens ein kleiner Trost, wenn der Gaumen sich nach Fleischgeschmack sehnt, aber der Mensch dahinter eine andere Entscheidung getroffen hat.

Quelle: fr.de