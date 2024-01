Wer an Diabetes Typ 1 erkrankt ist, der muss sich in der Regel mehrmals pro Tag Insulin spritzen. Forscher:innen haben nun eine Art smartes Insulin entwickelt, das auf den Glukosewert im Blut reagiert und über eine Woche lang freigegeben wird. Erste Tests in Mäusemodellen verliefen erfolgreich. Dieses neue Insulin könnte es ermöglichen, dass Diabetiker sich in absehbarer Zukunft nur noch einmal pro Woche eine Injektion geben müssen.





Alternative Behandlung für Diabetes

Das Ziel von Insulintherapie ist es, bei Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, einen stabilen und normalen Blutzuckerwert aufrecht zu erhalten. Diabetiker:innen bewegen sich diesbezüglich im Grenzbereich, und sowohl eine Über- als auch eine Unterzuckerung bringt ihre eigenen Gefahren mit sich. Für gewöhnlich wird bei der Behandlung ein langsam wirkendes Insulin mit einem schnell wirkenden verwendet. Letzteres wird mit Mahlzeiten zusammen eingenommen.

Forscher:innen weltweit arbeiten daran, alternative Behandlungsmethoden zu entwickeln. So wird etwa mit Implantaten experimentiert, die Zellen enthalten, die Insulin herstellen. Forscher:innen des College of Pharmaceutical Sciences an der Zhejiang University in China haben nun eine Art „smartes“ Insulin entwickelt, dass auf den Blutzuckerspiegel reagiert und etwa eine Woche lang wirkt.





„This is an exciting breakthrough in the development of next-generation insulin. In the past decades, many researchers are trying to make insulin usage convenient and safe„, erklärt John Buse, ein Koautor der Studie.

Insulinkomplexe unter der Haut

Die Forscher:innen haben ein Analog zu menschlichem Insulin entwickelt, indem sie es mit Gluconsäure modifizierten. Ihre Entwicklung tauften sie auf den Namen Glu-insulin. Es handelt sich um einen stabilen Komplex mit einer dynamischen elektrostatischen Anziehung.

Wenn der Blutzucker im Normbereich liegt, gibt der Komplex stetig eine sehr kleine Menge Insulin ab. Bei hohem Blutzucker bindet sich Glucose an den Komplex, verringert die elektrostatische Anziehung und die Dichte der Bindungen, sodass Insulin freigegeben wird.

Die Forscher:innen testeten das neue Insulin in einem Mäusemodel mit Diabates Typ 1, in dem der Glu-insulin-Komplex ein erbsengroßes Depot unter der Haut bildete und den Glukosewert im Blut der Tiere regulierte. Wenn die Wissenschaftler:innen den Tieren Glucose injizierten und so ihren Blutzuckerwert erhöhten, führte das zu einer Insulinfreigabe innerhalb von zwei Stunden. Als der Blutzucker wieder auf normale Werte gefallen war, ging auch die Freigabe des Insulins wieder auf den normalen Wert zurück, ohne zu einer übermäßigen Unterzuckerung zu führen.

Nur eine Spritze pro Woche

Die Wirkung des Insulinkomplexes hielt dabei eine Woche lang an. Zudem resultierte das Depot in der Haut nicht zu einer Kapselbildung, was mit derartigen Injektionen passieren kann, wenn das Immunsystem den injizierten Fremdkörper angreift. Die Resultate aus dem Mäusemodell ließen sich ebenfalls in einem Modell mit kleinen Schweinen wiederholen.

„Current study in the minipig model indicate that this new formulation has long-lasting and glucose-responsive insulin release properties. It could maintain normal blood sugar levels in 30 kg (66 lb) minipig model for over one week with a single dose, without symptoms of hypoglycemia„, so Zhen Gu, einer der Autoren der Studie. Die Forscher:innen wollen nun noch die Langzeitverträglichkeit des Komplexes untersuchen und dann mit klinischen Studien beginnen.

via Zhejiang University