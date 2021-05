Der israelische Entwickler Storedot hat eine Batterie entwickelt, die innerhalb weniger Minuten aufgeladen werden kann. Die Technologie wurde bereits in Elektrorollern demonstriert, jedoch ist das letztendliche Ziel der Entwickler, Elektroautos mit ihren Batterien auszustatten. Der Hersteller Eve Energy aus China wird die sogenannte XFC-Batterie nun in Serie herstellen.





XFC-Batterie: Von Smartphones und Rollern hin zum Elektroauto

XFC steht dabei für den naheliegenden Namen „Xtreme Fast Charging“ – also extrem schnell ladend. Storedot arbeitet bereits seit Jahren mit Eve Energy zusammen, die Serienproduktion durch das chinesische Unternehmen ist demnach nur konsequent.

Zusammen mit Eve hatte Storedot auch bereits den Formfaktor für die Batterie entwickelt. 2019 konnte das Unternehmen dann einen Elektroroller zeigen, der innerhalb von 5 Minuten geladen wurde. Die Ladezeit der Serienversion dieses Rollers war mit vier Stunden angegeben. Auch eine schnelle Ladezeit bei Smartphones konnte Storedot schon zeigen.





Laden innerhalb von 5 Minuten

Aber weder Elektroroller noch Smartphones sind das Zielprodukt für die XFC-Batterie. Letztendlich soll sie in Elektroautos zum Einsatz kommen. Vor diesem Hintergrund hat der Mineralöl-Konzern BP bereits 2018 20 Millionen US-Dollar in das israelische Startup investiert. Erklärtes Ziel von Storedot ist, eine Batterie zu produzieren, mit der das Laden von Elektroautos so schnell vonstatten geht wie das Tanken von Autos mit Verbrennungsmotor.

Die Technologie hinter der XFC-Batterie ist nicht etwa ein komplett neuer Ansatz: Die Akkus basieren auf der Lithium-Ionen-Technik. Dies ist unter anderem deshalb von Vorteil, weil die Batterien auf bereits existierenden Fertigungslinien hergestellt werden können.

Im Unterschied zu konventionellen Lithium-Ionen-Akkus wird bei den XFC-Batterien kein Graphit verwendet. Storedot nutzt stattdessen eine sogenannte Silizium-dominante Anode sowie Zinn, Germanium und „metalloide Nanopartikel“, zu deren Zusammensetzung Storedot nicht viele Angaben macht.

Serienproduktion für E-Autos 2024

Eine Musterproduktion der XFC-Batterie für E-Autos soll in den nächsten Monaten geschaffen werden. Der Markteintritt der industriellen Serienproduktion ist ab 2024 geplant. Storedot und Eve Energy haben sich dafür zu einem Joint Venture zusammengeschlossen. Die größte Herausforderung sieht Storedots CEO Doron Myersdorf nicht mehr in der Technologie selber, sondern in der Bereitstellung ausreichender Produktionskapazitäten. Liu Jincheng, der Chef von Eve Energy, bezeichnet die XFC-Technologie als wichtig dafür, möglichst schnell eine hohe Akzeptanz von Fahrzeugen ohne Verbrennungsmotor zu erreichen. Denn die Kombination aus begrenzter Reichweite und vergleichsweise langen Ladezeiten hält weiterhin viele Menschen davon ab, den Wechsel von einem herkömmlichen Verbrenner-Auto hin zur Elektromobilität zu vollziehen.

