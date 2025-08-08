Viele ältere Menschen nehmen täglich fünf oder noch mehr Medikamente ein. Manche davon seien überflüssig, möglicherweise sogar schädlich, sagt Emily McDonald, Assistenzprofessorin für Medizin an der McGill University im kanadischen Montréal. Sie hat gemeinsam mit Todd Lee, Assistenzprofessor für Infektionskrankheiten und Allgemeine Innere Medizin eine, Software entwickelt und klinisch mit Erfolg getestet, die Abhilfe schaffen soll. In einer Langzeitpflegeeinrichtung markierte MedSafer, so die Bezeichnung des mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Tools, potenziell ungeeignete Medikamente. Es zeigte sich, dass 36 Prozent der Teilnehmer überflüssige Präparate konsumierten. Eine parallel verlaufende Überprüfung durch Ärzte fand nur bei zwölf Prozent der Teilnehmer Medikamente, die sie nicht brauchten.





Hoher Verbrauch an Medikamenten

„Manchmal machen wir das Alter für Gedächtnisverlust oder Mobilitätsprobleme verantwortlich, obwohl die Medikamente die eigentliche Ursache sind“, sagt McDonald. „Ich habe Patienten gesehen, die kaum ansprechbar waren, doch nach dem Absetzen eines sedierenden Medikaments wieder normal reagierten.“ Fast zwei Drittel der kanadischen Senioren nähmen täglich fünf oder mehr Medikamente ein, und in der Langzeitpflege sei diese Zahl noch deutlich höher.





Stopp der „Verschreibungskaskade“

Medikamente sammeln sich oft im Laufe der Zeit an und werden manchmal verschrieben, um den Nebenwirkungen anderer Medikamente entgegenzuwirken – ein Muster, das als „Verschreibungskaskade“ bekannt ist. „Einige Medikamente können das Risiko von Stürzen, Verwirrtheit und Krankenhausaufenthalten erhöhen“, sagt Lee. „Je mehr man davon einnimmt, desto mehr Nebenwirkungen und Wechselwirkungen können auftreten.“

Bekämpfung der Übermedikation

Das Ziel der Entwickler ist es, MedSafer in die primäre Gesundheitsversorgung zu integrieren, damit eine Übermedikation bekämpft wird, bevor Patienten in die Langzeitpflege kommen. „Das sollte der neue Standard in der Versorgung älterer Menschen sein“, so McDonald. „Niemand sollte Medikamente einnehmen, die mehr schaden als nützen.“ Um das zu erreichen haben McDonald und Lee das Unternehmen MedSafer Corp. gegründet, das die Software lizenziert hat, um sie zu kommerzialisieren.

