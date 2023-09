Einem Forschungsteam aus Deutschland ist es gelungen, eine Art Solarfolie für Fahrzeuge zu entwickeln. Diese kann direkt auf der Motorhaube herkömmlicher PKW aufgebracht werden und bringt bei Elektroautos ein Plus von 4000 Kilometern Reichweite pro Jahr. Je nach jährlicher Fahrleistung kann so ein erheblicher Anteil der jährlich für das Fahrzeug anfallenden Stromkosten gespart werden. Aber auch PKW mit Verbrenner profitieren.





Solarmodule auf der Motorhaube

Integrierte Photovoltaik ist kein neues Thema und wird im Flugzeugbau bereits seit Jahren verwendet. Dort kommen aber vorrangig Solardächer aus Glas zum Einsatz. Forscher:innen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) haben sich für einen anderen Ansatz entschieden. Sie entwickelten eine dünne Folie mit Solarzellen, die auf der Motorhaube von Fahrzeugen aufgebracht werden kann. „Auf das Motorhaubenblech eines in Deutschland oft verkauften Pkw-Modells haben wir die Solarzellen aufgebracht, verschaltet und mit Folie laminiert„, erklärt Martin Heinrich vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE).

Dank einer speziell entwickelten Morphocolor-Technologie kann die Folie auch farblich an das jeweilige Fahrzeug angepasst werden. Zudem ist die Folie so ausgelegt, dass Luftspalten sowie Faltenbindung des Folienmoduls aufgrund der gebogenen Oberfläche so gut wie möglich vermieden werden und die Folie die Gesamtintegrität der Motorhaube nicht beeinträchtigt. Die Folie kann auch auf das Fahrzeugdach angebracht werden,





4000 Kilometer mehr Reichweite

Bei dem von den Forscher:innen präparierten Auto handelt es sich um einen ersten Prototyp. „ Wir suchen jetzt Entwicklungspartner, um die Oberfläche weiter zu verbessern und dann mit einem Fahrzeughersteller eine Großserienfertigung zu beginnen„, so Heinrich weiter. Die Herstellungskosten für die Folie lägen in einer Großserie seiner Einschätzung nach zwischen 100 und 150 Euro.

In einer Studie haben die Forscher:innen ihre Folie im südbadischen Freiburg getestet. Diese Stadt liegt in einer für deutsche Verhältnisse sonnenreichen Region. Im Ergebnis brachte die Folie bei einem Elektroauto eine Reichweite von 4000 zusätzlichen Kilometern. Dabei trug das mit der Folie ausgestattete Dach etwa zwei Drittel zum Stromgewinn bei, die Motorhaube das restliche Drittel. Die zu erwartende Reichweitenverlängerung ist natürlich abhängig von der Sonneneinstrahlung und dem Autotyp, würde aber zu einem nicht von der Hand zu weisenden Ersparnis beim Betrieb des Fahrzeugs führen.

Für Elektroautos und Verbrenner geeignet

Nach Angaben der Forscher:innen ist ihre Technologie sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für Verbrenner geeignet. Im Falle eines Elektroautos lassen sich die Solarmodule an die Hochvoltbatterie anschließen und erhöhen die Reichweite. Beim Verbrenner ließe sich etwa die Bordelektronik, das Navigationsgerät oder auch die Scheibenwischer mit dem Strom betreiben. Grundsätzlich ging es dem Team allerdings um die Reichweitenerhöhung von Elektroautos.

via Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE)