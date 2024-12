Regelmäßige Bewegung tut dem Menschen gut: Was wir alle längst wissen, untermalt noch einmal eine englische Studie, die die intellektuellen Fähigkeiten im Zusammenhang mit der körperlichen Fitness untersuchte. Das Ergebnis: Nicht nur die allgemeine Gesundheit verbessert sich durch Sport, auch unser Denkapparat profitiert massiv davon. Wer in Alltag und Beruf sein volles Potenzial entfalten möchte, tut also gut daran, sich routinemäßig sportlich zu betätigen.





Erst zum Fitness-, dann zum Gehirnleistungstest

Sport ist Medizin, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Wer nicht nur rein physisch, sondern auch geistig möglichst lange fit bleiben möchte, setzt auf regelmäßige körperliche Aktivität, und wenn es nur tägliche, flotte Spaziergänge sind. In einer im »British Journal of Sports Medicine« veröffentlichten Studie mussten 650 Probanden im gesetzten Alter von 65 bis 80 Jahre zuerst aufs Laufband, um die körperliche Leistungsfähigkeit festzustellen, und dann zum Gehirnleistungstest. Geprüft wurden vielerlei Fähigkeiten, wie die Verarbeitungsgeschwindigkeit der grauen Zellen, das Kurzzeitgedächtnis, die Planungs- und Organisationsfertigkeiten sowie die visuell-räumliche Wahrnehmung.

Je fitter die Teilnehmer, desto besser das Ergebnis

Die Bilanz könnte einfacher nicht sein: Je fitter die Teilnehmer, desto besser die Ergebnisse der kognitiven Tests. Das gilt für sämtliche untersuchten Bereiche, Alter egal. Auch diejenigen Probanden mit dem Alzheimer-Risikogen APO E4 schnitten sehr gut ab, wenn sie durch regelmäßigen Sport körperlich belastbar waren. Lässt sich durch Bewegung sogar eine beginnende Demenz abfedern?





Die Studienautoren kommen jedenfalls zu dem Schluss, dass die Bewegung höchstwahrscheinlich die Hirndurchblutung stark genug ankurbelt, um Nervenzellen gründlich zu fördern, den oxidativen Stress zu senken sowie die weiße und graue Hirnsubstanz zu erhalten und anzupassen. Dadurch ließe sich dann die Informationsverarbeitung ankurbeln uns sogar die Verarbeitung von Emotionen verbessern. Tatsächlich können sportlich aktive Menschen meist auch besser schlafen, was wiederum die geistigen Fähigkeiten im Alter erhält.

Quelle: science.orf.at