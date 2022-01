Bei der ersten Präsentation des Tesla-Roboters wussten viele Beobachter nicht, ob es sich um ein ernsthaftes Projekt oder reinen Klamauk handelte. Denn vorgestellt wurde kein Prototyp, sondern ein Mensch in einem Roboter-Kostüm. Tesla-Boss Elon Musk versicherte allerdings, schon bald auch einen echten Roboter zeigen zu wollen. Aktuell ist die offizielle Präsentation des ersten Prototyps für August dieses Jahres geplant. Vorgestellt werden soll dann ein humanoider Roboter, der vielseitig einsetzbar ist und helfen soll, den Mangel an Arbeitskräften zu lindern. Die dafür notwendige Expertise ist in der Entwicklungsabteilung des Autobauers bereits vorhanden. Denn der Roboter soll auf die gleiche Art und Weise navigieren wie auch autonome Autos. Die Herausforderung ist allerdings deutlich kleiner. Denn der Tesla Bot wird lediglich mit rund acht Km/h unterwegs sein. Im Ernstfall bleibt also deutlich mehr Zeit, um Kollisionen zu verhindern. Gleichzeitig können hier Erfahrungswerte gesammelt werden, die dann bei der Entwicklung autonom fahrender Autos helfen.





Der Prototyp soll rund zwanzig Kilogramm tragen können

Den Tesla-Roboter aber lediglich als Beiprodukt der Automobilforschung des Konzerns zu bezeichnen, könnte allerdings zu kurz greifen. Denn Elon Musk hat der Entwicklung eine erstaunliche Priorität eingeräumt. So wollte Tesla eigentlich in diesem Jahr die ersten Modelle des Cybertruck ausliefern. Immerhin gibt es hier schon rund eine Million Vorbestellungen. Doch die Auslieferung wird sich wohl weiter verzögern. Auch beim neuen Tesla Roadster kann der Zeitplan vermutlich nicht eingehalten werden. Trotzdem werden keine Ressourcen aus der Roboter-Entwicklung abgezogen, um die verspäteten Projekte zu beschleunigen. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass Musk den Tesla Bot tatsächlich als integralen Bestandteil des zukünftigen Geschäftsmodells betrachtet. Erste Details des Roboters wurden auch schon kommuniziert. So soll der Prototyp Dinge mit einem Gewicht von bis zu zwanzig Kilogramm sicher tragen können. Konzipiert wurde er zudem vor allem, um langweilige und sich wiederholende Tätigkeiten zu erledigen.



Im Idealfall ergeben sich immer wieder neue Einsatzmöglichkeiten

Interessant ist zudem, dass Tesla bei der Entwicklung auf eine spezifische Spezialisierung verzichtet. Stattdessen soll der Roboter vielseitig einsetzbar sein und zahlreiche unterschiedliche Aufgaben erledigen können. Die Entwickler haben also keine spezielle Aufgabe im Blick, die der Tesla Bot später einmal übernehmen soll. Vielmehr soll die Nutzung so einfach und unkompliziert sein, dass sich immer eine Aufgabe findet. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz wird zudem sichergestellt, dass nicht jede neue Aufgabe bis ins letzte Detail neu einprogrammiert werden muss. Getestet wird dies zunächst in den konzerneigenen Autofabriken. Dort ist geplant, den Roboter vor allem zu nutzen, um schwere Teile zu transportieren. Im Idealfall ergeben sich während der Testphase aber auch noch zahlreiche weitere Einsatzideen. Wann der Tesla Bot auch für andere Kunden zu kaufen sein wird, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Auch über den Preis kann bisher nur spekuliert werden.

Via: Bloomberg