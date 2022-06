Vor 36 Jahren kam der Film “Top Gun” in die Kinos. Mit ihm schaffte auch ein junger Tom Cruise als furchtloser Kampfpilot Pete Mitchell seinen Durchbruch. Nun kam die Fortsetzung in die Kinos, und in ihr finden Fans viele bekannte Gesichter wieder. Zu ihnen gehört neben Tom Cruises Pete “Maverick” Mitchell auch die von Val Kilmer verkörperte Rolle des Tom „Iceman“ Kazanski. Kilmers Stimme in der englischen Originalfassung ist allerdings nicht seine eigene, sondern wurde von einer KI rekonstruiert. Der 62 Jahre alte Schauspieler selber verlor seine Stimme aufgrund einer Kehlkopfkrebs-Behandlung seine Stimme.





Stimme aus dem Computer

Dass Kilmers Rolle im Film dennoch spricht, wenngleich auch nicht besonders viel, ist der Firma Sonantic aus Großbritannien zu verdanken. Diese hat in Kooperation mit Val Kilmer eine künstliche Intelligenz eingesetzt, um die Stimme des Schauspielers so naturgetreu wie möglich nachzubilden. Die KI-Spezialisten analysierten und bearbeiteten stundenlange Aufnahmen von Kilmers Stimme und ließ die Daten dann durch einen speziellen, extra konfigurierten Algorithmus laufen. Das Resultat waren 40 verschiedene Stimmnachbildungen, unter denen dann die beste für den Film ausgewählt wurde.

“Ich bin dem gesamten Team von Sonantic dankbar, das meine Stimme in einer Weise wiederhergestellt zu hat, die ich nie für möglich gehalten hätte. Als menschliche Wesen ist die Fähigkeit zu kommunizieren der Kern unserer Existenz, und die Nebenwirkungen des Kehlkopfkrebses haben es für andere schwierig gemacht, mich zu verstehen. Die Chance, meine Geschichte mit einer Stimme zu erzählen, die sich authentisch und vertraut anfühlt, ist ein unglaublich besonderes Geschenk”, zeigte der Schauspieler sich von dem Ergebnis der Kooperation begeistert.





”Top Gun: Maverick” bricht Rekorde

Anstatt sich wie viele andere Filmprojekte aufgrund der Corona-Lockdowns für eine digitale Veröffentlichung zu entscheiden, haben die Macher und das Studio hinter Top Gun Maverick sich dazu entschieden, abzuwarten und den Film wie gehabt in die Kinos zu bringen. Scheinbar war das keine schlechte Entscheidung. Allein am Premierenwochenende spielte der Film weltweit mehr als 300 Millionen US-Dollar ein. In den USA wurde “Top Gun: Maverick” am Memorial-Day-Wochenende veröffentlicht und stellte den Rekord für den bisher erfolgreichsten Film-Release an diesem für Amerikaner wichtigen Wochenende ein.

Dass der Film besonders in den USA erfolgreich ist, liegt sicherlich nicht zuletzt an der in ihm enthaltenen Militär-Romantik, die in den Vereinigten Staaten generell ein großes Publikum findet. Aber auch die spektakulären Flugaufnahmen, die ohne CGI in Kooperation mit der US Navy in echten Kampfjets entstanden, begeistern Fans weltweit.

Val Kilmer wurde 2014 mit Kehlkopfkrebs diagnostiziert. 2020 gab er an, von der Krankheit geheilt zu sein, hatte aber als Komplikation der Behandlung seine Stimme verloren. Der Schauspieler hat neben “Top Gun” in Filmen wie “Heat”, “Kiss Kiss, Bang Bang” und “Alexander” mitgespielt.