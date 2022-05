Über die Hälfte aller deutschen Erwachsenen kämpft mit Übergewicht, ein großer Teil davon hat die Grenze zur Fettleibigkeit überschritten. Das bringt allerlei gesundheitliche Probleme mit sich, auch die Fruchtbarkeit leidet – und das mehr, als bislang gedacht. Eine Forschergruppe aus Dänemark animierte 56 stark übergewichtige Männer zu einer rigorosen Diät und beobachtete dabei ihre Spermienzahl und -konzentration.





»Es war für uns überraschend«

Ungefähr ein Jahr dauerte es, bis sich die Spermienkonzentration bei den erschlankten Probanden verdoppelt hatte. Allerdings mussten sie dafür ihr Gewicht halten und durften nicht wieder zurück auf alte Pfade. Die Schlussfolgerung ist klar: Je weniger Samenzellen, desto geringe die Wahrscheinlichkeit für eine gelungene Befruchtung. Eine Diät erhöht hingegen die Zeugungskraft, falls keine anderen Einschränkungen vorliegen. Die Studienleiterin Prof. Signe Torekov meint dazu: »Es war für uns überraschend, dass eine so große Verbesserung der Samenqualität in Verbindung mit einer Gewichtsabnahme gezeigt werden kann.« Sie arbeitet am Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Die Probanden wurden in vier Gruppen eingeteilt

Die Studienteilnehmer gehörten der Altersgruppe 18 bis 65 Jahre an, ihr BMI lag zu Beginn zwischen 32 und beachtlichen 43. Acht Wochen lang nahmen sie nur 800 Kilokalorien zu sich und verloren damit durchschnittlich 16,5 Kilogramm. Nach acht weiteren Wochen hatte sich die Spermienkonzentration um 50 Prozent erhöht, die reine Spermienzahl um 40 Prozent. Danach lief die Untersuchung noch 52 Wochen, in dieser Zeit waren die Männer in vier Gruppen geteilt: Eine erhielt zur Gewichtskontrolle das Medikament GLP-1-Analogikum, eine andere war zu einem Sportprogramm verpflichtet und wurde dazu medikamentös versorgt. Die dritte Gruppe trieb Sport, erhielt aber ein Placebo statt des Analogikums, während Gruppe Nummer vier keiner sportlichen Betätigung nachging und ebenfalls mit einem Placebo vorliebnehmen musste.





Die Probanden der ersten und der letzten Gruppe hielten ihr Gewicht, die Mitglieder von Gruppe zwei nahmen sogar noch mehr ab. Die Männer der vierten Gruppe legten wieder zu, um ungefähr der Hälfte des zuvor verlorenen Gewichts. Nur die Gruppen eins bis drei konnten die erhöhte Spermienkonzentration halten. Die Fruchtbarkeit hängt aber nicht nur von der Zahl der Spermien ab, sondern auch von ihrer Qualität. Diese fand in der Studie keine Beachtung. Ähnliche Untersuchungen zeigen, dass auch Frauen nach Gewichtsreduzierung fruchtbarer werden: Eine Diät kann also eventuell der Schlüssel sein, um Kinderlosigkeit zu überwinden.

Quelle: focus.de