Die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen sind grundsätzlich extrem vielfältig. So spielen sie in militärischen Konflikten ebenso eine immer stärkere Rolle wie in der Logistik und bei der Überwachung. Die meisten kommerziell verfügbaren Modelle setzen bisher auf eine unterschiedliche Zahl von Propellern, die für Auf- und Vortrieb sorgen. Es ist aber noch keineswegs ausgemacht, dass es sich hierbei um die tatsächlich beste Lösung handelt. Denn die kleinen Propeller bringen auch Nachteile mit sich. So müssen sie speziell gesichert werden, um keine Gefahr für Menschen und Tiere darzustellen. Außerdem sind die Drohnen dadurch vergleichsweise laut. Das US-Unternehmen Undefined Technologies hat daher bereits im Jahr 2020 die Idee einer Drohne mit Ionenantrieb propagiert. Der damals durchgeführte Testflug zeigte allerdings, dass die Technologie noch weit von der Markreife entfernt war: Die Drohne stieg für lediglich 25 Sekunden in die Luft.





Die Lärmbelastung ist niedriger als bei einem PKW

Inzwischen haben die Ingenieure aber weiter an der Technologie gefeilt und konnten nun ein deutlich beeindruckenderes Ergebnis liefern. So befand sich die Ionen-Drohne während des Flugs nicht nur für stolze viereinhalb Minuten in der Luft, sondern es konnten auch einfache Flugmanöver durchgeführt werden. Dies zeigt, dass die Technik grundsätzlich funktioniert. Die Lärmbelastung lag während des Flugs bei unter 75 dB. Dies ist leiser als die Fahrt eines gewöhnlichen PKWs. Für die Zukunft arbeiten die beteiligten Ingenieure zudem noch an weiteren Maßnahmen zur Lärmunterdrückung. Der Wert soll dadurch sogar auf unter 70 dB sinken. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es vor allem, den Transport auf der letzten Meile so wenig störend wie möglich zu gestalten. Hinzu kommt, dass möglichst leise Drohnen auch im militärischen Bereich von Bedeutung sein können. Offensichtlich sieht das Unternehmen potenzielle Kunden also vor allem im Bereich der Logistik und des Militärs.



Der Ionenantrieb kommt schon in der Raumfahrt zum Einsatz

Der weitere Zeitplan des Unternehmens sieht vor, dass die Ionen-Drohne im nächsten Jahr schon für fünfzehn Minuten am Stück fliegen soll. Ein Jahr später ist dann ein marktreifes Produkt geplant. Der Vorteil: Grundsätzlich handelt es sich bei einem Ionen-Antrieb um kein ganz neues Konzept. Vielmehr gibt es entsprechende Anwendungen bereits in der Raumfahrt. Vereinfacht ausgedrückt werden dabei Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle ionisiert und anschließend durch ein elektrisches Feld stark beschleunigt. Auf diese Weise wird ein Teilchenstrahl erzeugt, der für den nötigen Antrieb sorgt. Ob sich diese Technologie bei Drohnen allerdings tatsächlich durchsetzen wird, bleibt zunächst noch abzuwarten. Entscheidend dürfte hier die Preisfrage sein. Denn grundsätzlich ist ein Ionenantrieb deutlich komplexer als die klassische Variante mit Elektromotor und Propeller. Dafür bringt er aber eben auch andere Vorteile mit sich.

