Die Idee ist mittlerweile schon mehr als einhundert Jahre alt. Trotzdem klingt sie heute noch immer so ambitioniert wie damals: Ein Aufzug, der den Transport von Menschen und Material von der Erde in den Weltraum ohne Raketen oder ähnliche Transportmittel ermöglicht. Erstmals erwähnt wurde die Idee von Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski im Jahr 1895. Der russische Forscher gilt als einer der Wegbereiter der menschlichen Raumfahrt und ließ sich durch den Eiffelturm inspirieren. So dachte er über einen Turm nach, der noch deutlich weiter in den Himmel reicht und irgendwann im Weltraum endet. Realisiert wurde ein solcher Bau natürlich nie. Weiterentwickelt wurde die Idee dann von Yuri N. Artsutanov in den 1960er Jahren. Dieser wollte aber keinen gigantischen Turm mehr bauen, sondern gewissermaßen ein Seil spannen zwischen einer Station auf der Erde und einem Stützpunkt im All.





Benötigt wird ein extrem langes und stabiles Seil

Dieser Ansatz ist bis heute gemeint, wenn von Weltraum-Aufzügen die Rede ist. Das Thema wird allerdings heiß diskutiert. Konsens ist lediglich die Tatsache, dass mit den aktuell zur Verfügung stehenden Materialien und Technologien kein Weltraum-Aufzug gebaut werden kann. So dürften entsprechende Versuche schon daran scheitern, überhaupt ein solch langes Seil zu konstruieren. Aufgrund der unterschiedlichen Belastungen müsste dieses zudem auch noch unterschiedlich dick sein. Gestritten wird allerdings über die Frage, ob eine solche Konstruktion in absehbarer Zeit möglich sein könnte. Zahlreiche Stimmen halten dies für abwegig. Andere Urteile fallen etwas differenzierter aus. So kam eine Studie des amerikanischen Ingenieurs John D. Isaacs bereits 1966 zu dem Ergebnis, dass ein Weltraum-Aufzug theoretisch möglich wäre. Praktisch fehlte es damals – und heute – aber an den notwendigen extrem stabilen Materialien.

Die Vorteile eines Weltraum-Aufzugs wären gewaltig

Dennoch gibt es auch einige Enthusiasten, die sich von solchen und ähnlichen Erwägungen nicht entmutigen lassen. Dazu gehört unter anderem die japanische Firma Obayashi. Diese hat nun erneut versichert, bis zum Jahr 2050 einen Weltraum-Aufzug bauen zu wollen. Über konkrete technische Details hat das Unternehmen bisher noch nichts verlauten lassen. Die erstmalige Ankündigung des Projekts liegt allerdings schon einige Jahre zurück. Die bisher durchgeführten Recherchen und Experimente scheinen die Ingenieure der Firma also zumindest nicht vollkommen entmutigt zu haben. Dass die Idee überhaupt seit so vielen Jahren propagiert und weiterverfolgt wird, dürfte einen simplen Grund haben: Die Vorteile einer solchen Konstruktion wären gigantisch. So sind Raketenstarts stets mit viel Aufwand und enormen Kosten verbunden. Ein Weltraum-Aufzug hingegen böte eine direkte und kostengünstige Verbindung ins All – wenn er denn einmal errichtet ist.





Via: Science World