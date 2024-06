Weltweit leiden etwa eine Billion Menschen unter Schlafapnoe – kurzen Atemaussetzern während des Schlafes. Die Krankheit wird mit Übergewicht in Verbindung gebracht und ist medikamentös nicht behandelbar. Patient:innen, die unter schwerer Schlafapnoe leiden, sind oft auf sogenannte CPAP-Geräte für die Therapie der Krankheit angewiesen. Dabei handelt es sich um spezielle Beatmungsgeräte. Ein existierendes Medikament stellte sich nun als potentielle Behandlungsmöglichkeit für Schlafapnoe heraus – und unterstützt Patient:innen nebenbei noch beim Gewichtsverlust und verbessert die Herzgesundheit.





Untersuchung an knapp 500 Patient:innen

Forscher:innen der School of Medicine der University of California San Diego untersuchten die Wirkung von Tirzepatid zur Behandlung von Schlafapnoe (im Englischen auch als Obstructive Sleep Apnea, kurz OSA, bezeichnet) in einer Studie mit 496 Proband:innen. Tirzepatid wird derzeit zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Übergewicht verwendet.





„This study marks a significant milestone in the treatment of OSA, offering a promising new therapeutic option that addresses both respiratory and metabolic complications„, so Atul Malhotra von der University of California San Diego School of Medicine.

Die Teilnehmer:innen wurden in insgesamt neun Ländern rekrutiert, darunter auch die USA und Australien. Alle litten unter einer mittleren bis schweren Schlafapnoe und klinischem Übergewicht. Einige waren beim Schlafen auf ein CPAP-Gerät angewiesen, während andere gar keine Behandlung für ihre Schlafapnoe erhielten.

Medikament wirkt gegen Schlafapnoe

Die Teilnehmer:innen erhielten wöchentlich eine Injektion von 10 oder 15 Milligramm Tirzepatid oder ein Placebo – und das über einen Zeitraum von 52 Wochen. Die Evaluation nach Ablauf des Jahres ergab, dass das Medikament die Symptome der Schlafapnoe deutlich verbesserte.

„Historically, treating OSA meant using devices during sleep, like a CPAP machine, to alleviate breathing difficulties and symptoms. However, its effectiveness relies on consistent use. This new drug treatment offers a more accessible alternative for individuals who cannot tolerate or adhere to existing therapies. We believe that the combination of CPAP therapy with weight loss will be optimal for improving cardiometabolic risk and symptoms. Tirzepatide can also target specific underlying mechanisms of sleep apnea, potentially leading to more personalized and effective treatment„, so Malhotra weiter.

Die Ergebnisse an sich sind wenig überraschend, da Schlafapnoe vermehrt bei Menschen mit Übergewicht auftritt. Eine Gewichtsreduktion führt in der Regel auch zu einer Verbesserung der Symptome. Das Tirzepatid half allerdings nicht nur bei der Gewichtsreduzierung, es verbesserte auch die Herzgesundheit der Patient:innen. Menschen mit Schlafapnoe haben ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und Bluthochdruck, sodass die Behandlung mit dem Wirkstoff eine breite Palette an Vorteilen haben könnte.

Weitere Studien sind geplant

Allerdings ist für eine effektive Wirkung offenbar eine konsistente Behandlung mit Tirzepatid erforderlich, was in vielen Fällen mit Problemen mit dem Magen-Darm-Trakt als Nebenwirkung einhergeht.

Die Forscher:innen planen nun weitere Studien, in denen die Wirkung von Tirzepatid als Behandlungsmethode für Schlafapnoe untersucht wird.

„This breakthrough opens the door to a new era of OSA management for people diagnosed with obesity, potentially transforming how we approach and treat this pervasive condition on a global scale. It means we can offer an innovative solution, signifying hope and a new standard of care to provide relief to countless individuals and their families who have struggled with the limitations of existing treatments„, erläutert Malhotra weiter.

via University of California San Diego