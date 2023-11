Ein reines Solarboot, das nirgendwo andocken und aufladen muss. So konzipiert, dass es bei normaler Reisegeschwindigkeit sogar noch nachts fahren kann, und zwar so lange, wie die Technik heil bleibt. Es sieht ganz so aus, als sei dies keine Utopie mehr, sondern Wirklichkeit: Solar Sal 24 soll diese genau diese Punkte erfüllen.





7 Meter lang und mit einer Kajüte vorn

Solar Sal ist kein ganz kleines Boot. Die Länge beträgt immerhin 7 Meter, mitreisen können bis zu 10 Personen. Es stammt von der US-amerikanischen Werft Belmont Boatworks in Maine und ist ein sogenanntes Cuddy Cabin Boat. Solche Boote sind höchstens 10 Meter lang und verfügen über eine Kajüte an der Vorderseite, nutzbar als Schlaf- und Stauraum. Über einen längeren Zeitraum ist das sicherlich nicht ganz gemütlich, aber für den eher niedrigen Anspruch in Ordnung. Zum Ausgleich fährt dieses nette Wasserfahrzeug zu 100 Prozent mit Sonnenkraft und gilt somit als Erstes seiner Art, das von der US-Küstenwache geprüft wurde — und eine entsprechende Auszeichnung erhielt.

Nachts schafft das Boot bis zu 160 Kilometer

Die Solarpaneele auf dem Dach sind an Lithium-Akkus mit einer Speicherkapazität von 14 kWh gekoppelt. Bei einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von 10 km/h braucht das Boot die Ladung an einem Tag nicht auf. Und auch nachts könnte es noch bis zu 39 km/h zurücklegen, wenn es maximal schnell fährt, also 11 km/h. Bewegt es sich deutlich langsamer vorwärts, dürfen sich die Passagiere über bis zu 160 Kilometer Reichweite im Dunkeln freuen. Eine andere externe Stromversorgung als die Sonne ist nicht nötig, deshalb kann das Schiff andocken, wo es will, ohne auf Ladestationen zu achten.





Für 135.000 ist die Solar Sal 24 dein, wenn du keine Extraausstattung wünschst. Im Vergleich mit anderen Solarbooten dieser Größenordnung ist das gar nicht Mal so teuer. Du erhältst dafür keine Luxusyacht, aber (zumindest theoretisch) die totale Freiheit auf dem Meer.

Quelle: futurezone.at