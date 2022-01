»Spirit of Innovation«, also Geist der Innovation, so heißt das von dem Luxuswagenhersteller Rolls-Royce entwickelte vollelektrische Kleinflugzeug. Der Name passt, denn der Elektro-Flieger stellte vor kurzem vier Höchstrekorde an einem einzigen Tag auf. Besonders herausragend ist die kurzzeitig erreichte Geschwindigkeit von 623 km/h – die anderen Leistungen sind ähnlich beachtenswert.





Alte Rekorde um über 200 km/h übertroffen

Die World Air Sports Federation (FAI) kürte das Rolls-Royce-Flugzeug zum schnellsten vollelektrischen Flugzeug, nicht nur, weil es die 600-km/h-Marke knackte, sondern auch weil es über 3 Kilometer eine Geschwindigkeit um 555,9 km/h hielt und damit den bisherigen Rekord um ganze 213,04 km/h übertraf. Nebenbei gelang es bei weiteren Testflügen, 15 Kilometer lang mit 532,1 km/h durch die Luft zu düsen – noch einmal volle 292,8 km/h schneller als die vorherige Rekordmarke. Aufgestellt wurden die Rekorde bereits am 16. November 2021 auf dem Flugversuchsgelände Boscombe Down, das dem britischen Verteidigungsministerium gehört. Die FIA kontrollierte und zertifizierte die Höchstmarken und gab nun eine offizielle Bestätigung heraus.

Der Rekordflug der Spirit of Innovation im Video





Rolls-Royce plant hybrid-elektrische Pendlerflüge

Am selben Tag gelang es dem Piloten der Spirit of Innovation, innerhalb von 202 Sekunden in 3000 Meter Höhe aufzusteigen. Bislang lag der Rekord 60 Sekunden höher – wieder ein ganz klarer Sieg für Rolls-Royce. Was macht den Flieger so besonders? Das kleine, sportliche Gerät bezieht seine Kraft aus einem 500 PS starken Elektroantrieb, das enthaltene Batteriepaket ist leistungsstärker als jede Batterie, die bislang in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kam. Das Unternehmen nutzte die erfolgreichen Weltrekordflüge, um Daten für zukünftige Projekte zu sammeln. Rolls-Royce interessiert sich brennend für hybrid-elektrische Pendlerflugzeuge und die vollelektrische Luftmobilität. Für die geplanten Lufttaxis braucht es ähnliche Batterien, wie sie nun in der Spirit of Innovation verbaut sind.

