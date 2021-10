Die Revolution findet in den Niederlanden statt: Dort entsteht Aldis erste kassenlose Filiale, die Anfang 2022 Eröffnung feiern soll. Und »kassenlos« bedeutet in diesem Fall wirklich: kassenlos. Das heißt, dass nicht nur einfach die Kassiererin fehlt, sondern ein ausgeklügeltes, mit einer App verbundenes System die Einkäufe jedes Kunden während des Einkaufs voll erfasst und digital abrechnet. Der Kunde spaziert also herein, packt alles in den Einkaufwagen und geht wieder raus. Mehr nicht.





Die Bezahlung wird beim Verlassen des Stores ausgelöst

Kunden, die diese neue Filiale von Aldi Nord nutzen möchten, laden sich vorher die zugehörige App auf ihr Smartphone. Dann suchen sie den Laden in Utrecht – vielleicht demnächst auch in irgendwo Deutschland – auf und identifizieren sich am Eingang mit einem QR-Code. Für den Rest sorgen Sensoren, die sich in den Regalböden verstecken, sowie die Kameras im Geschäft. Das System ordnet jedem Kunden die zugehörigen Einkaufsbewegungen zu und bleiben währenddessen mit der App in Verbindung. Die Bezahlung wird automatisch beim Verlassen der Filiale ausgelöst – und fertig.

Für Deutschland besteht eine größere Hürde der Skepsis

Die Kassenschlange hat sich damit erledigt, der Kassier-Job aber leider auch. Versuche in diese Richtung hat es schon öfter gegeben, nur nicht ganz so perfekt und vollautomatisch. Durchsetzen konnte sich das alles bislang nicht, vielleicht gerade deshalb, weil die Kunden noch die persönliche Begegnung an der Kasse bevorzugen. Die Niederländer neigen eher als die Deutschen dazu, neue Technologien zu akzeptieren, gleichzeitig verfügen sie über ungefähr dieselbe Kaufkraft: ein ideales Testfeld also, das alle wichtigen Vorbedingungen erfüllt. Sollte der Erfolg in Utrecht Aldi Recht geben, besteht aber immer noch eine gewisse Hürde der Skepsis für Deutschland.





2017 eröffnete Amazon seinen ersten Amazon-Go-Laden in London. Auch dort gilt die Kasse als Relikt aus alter Zeit, sie wird einfach nicht mehr gebraucht. Nur drei Mitarbeiter müssen pro Schicht anwesend, das spart Lohnkosten und … Arbeitsplätze. 2019 gab es laut Wikipedia schon 26 Geschäfte dieser Art von Amazon; durch Aldis Initiative rückt das Konzept deutlich näher an Deutschland heran.

