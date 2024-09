Prostaglandine werden eingesetzt, um bei Schwangeren Wehen auszulösen. Das erprobte Medikament hat aber noch eine überraschende zusätzliche Wirkung. Es verjüngt das Gehirn von älteren Menschen. Diese Entdeckung machten jetzt Mediziner der University of Rochester im US-Bundesstaat New York, vorerst allerdings nur in Versuchen mit Mäusen. Maiken Nedergaard, aus Dänemark stammende Professorin für Neurologie, die das Team leitet, glaubt allerdings, dass es auch bei Menschen funktionieren kann, nicht nur bei altersbedingter Vergesslichkeit, sondern auch bei Demenz und neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer.





Müllentsorgung stockt mit zunehmendem Alter

Schuld an der nachlassenden Funktionsfähigkeit des Gehirns ist Müll, der sich in Form einer Flüssigkeit ansammelt, wenn altersbedingt der Abtransport dieses so genannten Liqors in die Nieren verlangsamt wird. Das stellten die Forscher mit Bildgebungs- und Partikelverfolgungstechniken fest. So konnten sie nicht nur den Liquorfluss messen, sondern auch das Pulsieren der Lymphgefäße im Hals beobachten und aufzeichnen, das dazu beiträgt, den Liquor aus dem Gehirn zu ziehen.

Überschuss an Proteinen

Wenn das Gehirn richtig funktioniert, gibt es einen Überschuss an Proteinen, die sich bei den energieintensiven Prozessen zwischen unseren Neuronen ansammeln. Diese Proteine müssen abgebaut werden, damit das Gehirn weiterhin ordnungsgemäß funktionieren kann. Wenn das nicht geschieht, verstopfen sie das Gehirn und führen zu Alzheimer, Parkinson oder normaler Altersdemenz.





Müll-Pumpen kommen wieder in Fahrt

„Im Gegensatz zum Herz-Kreislauf-System, das eine große Pumpe, das Herz, hat, wird die Flüssigkeit im Lymphsystem durch ein Netzwerk winziger Pumpen transportiert“, sagt Douglas Kelley, Professor für Maschinenbau an der Hochschule in Rochester. Bei älteren Mäusen nahm die Pumpleistung um bis zu 63 Prozent ab, verglichen mit Jungtieren. Als sie Prostaglandine erhielten kamen die Pumpen wieder in Schwung und entsorgten den Müll wieder zuverlässig. Die Pumpleistung erreichte wieder die von jungen Mäusen.

Ehe Menschen von der Entdeckung profitieren können müssen noch klinische Tests absolviert werden.

via University of Rochester