Lange wurde darüber geredet, jetzt geht es los: Über der A81 entsteht das erste Solardach über eine deutsche Autobahn. Hierbei handelt es sich um ein Pilotprojekt, das als Vorlage für den weiteren Ausbau dienen soll. Die Autobahn GmbH wird noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen.





Das Solardach soll in 5,50 Meter Höhe schweben

Autobahnen sind für die Natur ohnehin verlorene Fläche, darum ist die Errichtung von Solaranlagen hier viel weniger problematisch als auf Wiesen und über Seen. Zuerst geht es ans Legen der Fundamente – die Errichtung des Stahlbaus und der PV-Elemente folgt im ersten Halbjahr 2023. Wie groß soll der Demonstrator werden? Geplant ist ein 10 x 17 Meter großes PV-Dach, das 5,50 Meter über der Fahrbahn schwebt. Allerdings wurde dafür nicht die eigentliche Autobahn ausgewählt, sondern eine Schwerlastspur an der A81, die zur Tank- und Rastanlage Hegau-Ost bei Singen gehört. Die Autobahn GmbH arbeitet dafür mit der Fraunhofer ISE zusammen. Derzeit ist noch nichtklar, ob die Anlage seine erzeugte Energie ins allgemeine Stromnetz einspeisen wird.

Auch die Schweiz plant Solar-Autobahnen

Ein Jahr lang werden Wissenschaftler die neue Solaranlage und ihr Output genau im Auge behalten. Die daraus resultierenden Erkenntnisse fließen in weitere Planungen mit ein. Das Bundesverkehrsministerium teilte jedoch mit, dass »eine flächendeckende Anwendung von Solardächern über Autobahnen mittelfristig eher nicht zu erwarten« sei. Die Schweiz befindet sich in einem ähnlichen Stadium, sie sucht aktuell nach geeigneten Autobahnabschnitten für ein eigenes Projekt. Allerdings verfügt unser Nachbarland über sehr viele Tunnel, das schränkt die Möglichkeiten ein. Nicht nur Autobahnen geraten in den Fokus, auch Galerien und Lärmschutzwände ließen sich zur Energieerzeugung nutzen. Allein die Lärmschutzwände könnten in der Schweiz 55 GWh liefern, das sind immerhin 0,05 Prozent des dortigen Stromverbrauchs.





Quelle: heise.de