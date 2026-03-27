Der Luftverkehr steht vor der Herausforderung, seine Emissionen deutlich zu reduzieren, ohne dabei auf Reichweite und Wirtschaftlichkeit zu verzichten. Wasserstoff gilt seit einigen Jahren als vielversprechender Energieträger, doch konkrete Anwendungen in der zivilen Luftfahrt befinden sich bislang meist im experimentellen Stadium. Ein französisches Unternehmen könnte diese Situation nun verändern: Mit einem wasserstoffbetriebenen Geschäftsreiseflugzeug rückt erstmals eine Zertifizierung in greifbare Nähe.





Ein neuer Ansatz für wasserstoffbasierte Luftfahrt

Das von Beyond Aero entwickelte Flugzeugkonzept unterscheidet sich grundlegend von bisherigen Ansätzen. Statt auf klassische Turbinen setzt das Unternehmen auf ein vollständig elektrisches Antriebssystem, das seine Energie aus Wasserstoff-Brennstoffzellen bezieht. Dieses Konzept vermeidet die direkte Verbrennung von Wasserstoff und nutzt stattdessen dessen chemische Energie zur Stromerzeugung, wodurch sich Effizienzgewinne erzielen lassen.

Das geplante Modell ist als leichtes Geschäftsreiseflugzeug mit Platz für etwa sechs Passagier:innen ausgelegt und soll eine Reichweite von rund 1500 Kilometern erreichen. Damit zielt es auf typische Kurz- und Mittelstrecken im Business-Bereich ab. Neben der Reduktion von CO₂-Emissionen verspricht das Unternehmen auch geringere Betriebskosten sowie eine deutliche Verringerung von Lärmemissionen.





Ein zentrales Merkmal des Designs ist die Platzierung der Wasserstofftanks außerhalb des Druckrumpfs. Diese Anordnung gilt als sicherheitstechnisch vorteilhaft, da sie potenzielle Risiken vom Passagierraum fernhält. Gleichzeitig erlaubt sie eine effizientere Nutzung des Innenraums, was insbesondere bei kleineren Flugzeugen von Bedeutung ist.

Auf dem Weg zur Zulassung

In der Entwicklung des Flugzeugs wurden zuletzt mehrere wichtige Meilensteine erreicht. Dazu zählen unter anderem Windkanaltests mit einem maßstabsgetreuen Modell, bei denen die aerodynamischen Eigenschaften des Entwurfs überprüft wurden. Die Ergebnisse bestätigten nach Angaben des Unternehmens weitgehend die zuvor berechneten Leistungswerte.

Parallel dazu wurde das Antriebssystem weiterentwickelt und unter realitätsnahen Bedingungen getestet. Solche Versuche sind entscheidend, um die Zuverlässigkeit und Effizienz der Brennstoffzellenarchitektur nachzuweisen. Eine beteiligte Ingenieurin erklärte, dass sich „viele Leistungsparameter nicht rein numerisch bestimmen lassen“, weshalb experimentelle Tests eine zentrale Rolle spielen.

Diese Fortschritte deuten darauf hin, dass das Projekt eine Reifestufe erreicht hat, die über reine Konzeptstudien hinausgeht. Der Fokus verschiebt sich zunehmend von der grundlegenden Machbarkeit hin zur praktischen Umsetzung und Zertifizierung.

Wasserstoff bleibt ein problematischer Energieträger

Trotz der erzielten Fortschritte bleiben zahlreiche Herausforderungen bestehen. Neben technischen Fragen spielt insbesondere die Infrastruktur für Wasserstoff eine entscheidende Rolle. Die Produktion, Speicherung und Verteilung des Energieträgers müssen in ausreichendem Umfang gewährleistet sein, damit ein wirtschaftlicher Betrieb möglich wird.

Hinzu kommen regulatorische Anforderungen, die bei neuartigen Antriebssystemen besonders umfangreich sind. Sicherheitsnachweise, Materialtests und Langzeituntersuchungen sind notwendig, um eine Zulassung zu erhalten. Dieser Prozess gilt als zeitaufwendig, ist jedoch entscheidend für die Einführung neuer Technologien in der Luftfahrt.

Gelingt die Zertifizierung, könnte das vorgestellte Konzept eine wichtige Rolle im Segment der Geschäftsreiseflugzeuge einnehmen. Von dort aus wäre eine schrittweise Ausweitung auf größere Flugzeugtypen denkbar. Damit würde ein weiterer Schritt hin zu einer emissionsärmeren Luftfahrt vollzogen, auch wenn ein grundlegender Wandel der Branche noch Zeit in Anspruch nehmen dürfte.

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