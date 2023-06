Forscher:innen aus den USA haben die künstliche Intelligenz ChatGPT entworfen und produzieren lassen. Diese Methode kann die Herstellung von Computerchips effizienter und kostengünstiger gestalten. Außerdem erlaubt die KI kreativere Designs, so die Forscher:innen.





ChatGPT übersetzt natürliche Sprache in Hardwaresprache

Das Team kommt von der NYU Tandon School of Engineering. Für das Entwerfen des Mikroprozessor-Chips kam die Software ChatGPT 4 zum Einsatz. Diese soll dabei helfen, Prozessoren schneller zu entwickeln sowie Menschen die Möglichkeit geben, CPUs mit natürlicher Sprache zu entwerfen und herzustellen.

Denn schon heute ist es natürlich üblich, dass am Anfang der Entwicklung eines neuen Prozessors in natürlicher Sprache festgelegt wird, was der Einsatzprozess des Prozessors sein soll und was seine Aufgaben sein werden. Diese Zielsetzungen werden dann von einem Spezialisten in eine Hardware Description Language (HDL) übersetzt.





Im konkreten Fall haben die Chip-Designer die Spezifikationen des Chips sozusagen mit ChatGPT „besprochen“. Der Chatbot hat diese Inputs dann in eine HDL namens Verilog übersetzt. Diese HDL gibt dann vor, welche Schaltkreiselemente auf dem Chip nötig sind.

Erster KI-HDL-Code

Mit Hilfe dieses Verilog-Codes kann der Chip dann produziert werden. Allerdings entstand dieser Code nicht auf Anhieb, sondern erst nach einiger „Diskussion“ mit ChatGPT. „Diese Studie führte unserer Meinung nach zum ersten vollständig KI-generierten HDL, das zur Herstellung in einen physischen Chip geschickt wurde„, so Hammond Pearce, wissenschaftlicher Assistenzprofessor und Mitglied des Teams. „Einige KI-Modelle, wie ChatGPT von OpenAI und Bard von Google, können Softwarecode in verschiedenen Programmiersprachen generieren, ihre Anwendung im Hardware-Design wurde jedoch noch nicht umfassend untersucht. Diese Forschung zeigt, dass KI auch der Hardware-Herstellung zugutekommen kann, insbesondere wenn sie im Gespräch eingesetzt wird, wo man hin- und hergehen kann, um die Designs zu perfektionieren„, so der Forscher weiter.

Vielversprechende Studie

Nachdem die KI dann einen Verilog-Code erstellt hatte, ließen die Forscher:innen den Chip bei einem Hersteller produzieren. Es handelt sich um das Design für einen eher einfachen Chip. Es gab bei der Erstellung des Codes außerdem die ein oder andere Hürde zu überwinden.

Die Forscher:innen betrachten ihre Studie dennoch positiv, da ChatGPT laut ihnen dabei helfen kann, menschliche Fehler bei der Erstellung von HDL-Code zu beseitigen. So lässt sich die Arbeit von Chip-Designern effizienter gestalten. Es sollten auch kreativere Designs möglich werden.

via NYU