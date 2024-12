Dubai setzt massiv auf Wohlstand und Komfort, doch eines hat das Emirat bislang noch nicht geschafft: Die Wüstenhitze im Außenbereich zu besiegen. Spaziergänge bei Tageslicht können deshalb sehr beschwerlich werden, besonders für Touristen, die diese Temperaturen nicht gewohnt sind und dennoch möglichst viele Sehenswürdigkeiten besuchen möchten. Nun soll der sogenannte »Dubai Walk« entstehen, ein gigantisches Netzwerk aus klimatisierten, erhöhten Fußwegen und Freiflächen, das auch im Sommer zum gemütlichen Spaziergehen einlädt.





Fußgängermobilität soll sich von 13 auf 25 % erhöhen

Insgesamt soll das klimatisierte Wegenetz rund 4.000 Meilen umfassen, das sind 6.500 Kilometer. Davon sollen 2.300 Kilometer sanierte Wege sein. 110 Fußgänger sollen umgebaut werden, ein Beitrag dazu, dass ich die Fußgängermobilität bis 2040 von 13 auf 25 Prozent erhöht. Zum Netzwerk werden landschaftlich reizvolle Wege wie Uferwege und Bergpfade gehören, ebenso wie städtische Fußwege. Natürlich soll es auch komfortable Verbindungen zwischen den Sehenswürdigkeiten wie dem Museum der Zukunft und dem Burj Khalifa geben.

Future Loop ist ein 2 Kilometer langer, klimatisierter Gehweg

In der Nähe des Museums existiert bereits der Future Loop, ein erhöhter, klimatisierter Gehweg für die ganzjährige Nutzung. Er ist etwa 2 Kilometer lang und weist eine Breite von 6 bis 15 Meter.5n auf. Der Future Loop verbindet schon jetzt touristische Highlights wie die Emirates Towers, das Dubai World Trade Center und das Dubai International Financial Center sowie in diesem Bereich gelegene U-Bahn-Stationen: ein perfektes Vorbild also für das ambitionierte neue Projekt. Die Realisierung soll mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen, die Pilotphase zieht sich von 2025 bis 2027. Für das Jahr 2040 ist die vollständige Fertigstellung angesetzt.





Bis dahin soll auch eine 30.000 Quadratmeter große, klimatisierte Ebene zum ganzjährigen Bummeln entstanden sein, ebenso wie zusätzliche 30.000 Quadratmeter schattige Grünflächen und verschiedene Gewerbeflächen. Wie viel Energie für die Klimatisierung benötigt wird und aus welcher Quelle diese stammen soll, ist noch nicht bekannt.

Quelle: newatlas.com