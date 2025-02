Mit einem kompakten Anhänger losfahren und am Urlaubsort eine 4-Personen-Ferienwohnung ausklappen? Der australische Hersteller Hardkorr Campers macht’s möglich. Zur Marke gesellt sich seit Neuestem der XPlorer 2.3 Family aus der gleichnamigen Reihe. 2 Queensize-Doppelbetten bieten genügend Platz für eine Familie mit zwei Kindern, aber auch locker für vier Erwachsene. Was ist sonst noch alles mit dabei – und wie steht es mit dem Preis?





Der Aufbau soll für eine Person unter 10 Minuten dauern

Geschlafen wird im Dachzelt, in zwei getrennten Kabinen mit jeweils einem großzügigen Doppelbett. Das Zelt besteht aus einem Faltgehäuse, das während der Fahrt komplett im Anhänger verschwindet. Ein elektrisches Antriebssystem entfaltet das Schlafzimmer in luftiger Höhe, ein Kompressor bläst die robusten Luftbalken zu voller Form auf. Im Anschluss stehen aber noch ein paar manuelle Arbeiten an, wie zum Beispiel das Einsetzen der Bodenstützen und Vorzeltstangen. Alles, was mit schwerem Heben zu tun hat, übernimmt jedoch die Technik, sodass eine einzelne Person das gesamte Konstrukt innerhalb von 10 Minuten einsatzklar machen kann – so sagt es zumindest der Hersteller.

Links unten die Küche, rechts unten Dusche, WC und Stauraum

Zum Zelt führt eine echte Treppe, keine unsichere Leiter. Die oberen Stufen sind in dem zum Patent angemeldeten System am vorderen Rahmen angebracht, der untere Teil ist im Ganzen abnehmbar. Auf der linken unteren Seite befindet sich die Doppelflügeltür-Küche mit ihrem ausziehbaren Induktionskochfeld, der Spüle sowie dem Kühl- und Gefrierschrank. Die Kühleinheit bietet ein Volumen von 115 Litern. Hinzu kommen Arbeitsflächen zur Zubereitung der Mahlzeiten und einiger zusätzlicher Stauraum. Auf der rechten unteren Seite hat der Hersteller zwei Flügeltürfächer und einige elektrische Komponenten angebracht, hier lagern die Reisenden ihr Gepäck. Das Dusch- und Toilettenzelt befindet sich oberhalb dieser Schränke, es lässt sich bei Bedarf herausschwenken.





170-Liter-Wassertank und 700 Kilogramm Nutzgewicht

Für mehr Komfort sorgt optional eine LPG-Wasserheizung. Der Warmwasseranschluss ist hingegen im Paket enthalten, doch bietet er natürlich nicht dieselbe Unabhängigkeit. 170 Liter kann der integrierte Wassertank aufnehmen. Der Anhänger besteht aus Stahl und Aluminium, er misst 4,50 Meter in der Länge und 2,30 Meter in der Höhe – nicht unbedingt garagenfreundlich. Bei 1.500 kg Trockengewicht bleibt eine Nutzlast von 700 Kilogramm übrig. Der Preis: satte 44.990 Dollar im regulären Einzelhandel. Wer jetzt vorbestellt, zahlt 5.000 Dollar weniger. Ziemlich happig, meinen wir. Aber für manche Campingfreunde vielleicht überlegenswert.

Quelle: newatlas.com