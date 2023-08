Zur Urlaubszeit mehren sie sich wieder, die Autos mit Fahrrädern im Gepäck. Oft reisen die Bikes auf dem Dach mit, gut befestigt am Dachträgersystem. So ein unmotorisierter Drahtesel wiegt rund 15 Kilogramm, ein Gewicht, das der Normalbürger beim Hoch- und Runterheben noch recht gut stemmenkann. Doch E-Bikes haben es in sich, sie liegen im Schnitt 5 bis 15 Kilogramm darüber: für viele Urlauber eine Herausforderung, die sie nur schwer bestehen können. Bald gibt es Erleichterung!





Ein hydraulischer Kran hebt Bikes vom Boden hoch

Vielleicht habt ihr schon darüber gescherzt, dass ihr eigentlich einen Kran braucht, um das E-Bike aufs Dach zu heben. Und am Urlaubsort muss es dann unfallfrei wieder runter. Tatsächlich hat ein deutsches Start-up Pender nun einen hydraulischen Kran entwickelt, das schwergewichtige E-Bikes für euch auf Autodach hievt. Das System hat allerdings seinen Preis, doch davon später mehr. Zuerst werfen wir einen Blick auf die Technik und ihre Vorteile.

Befestigt wird der Lifter am Querträger des Dachgepäckträgers, es handelt sich um einen kleinen, ablenkbaren Kran. Dieser greift das auf dem Boden stehende Bike und hebt es hinauf, ohne dass der Besitzer groß mit anpacken muss. Natürlich gibt es bereits ähnliche Erfindungen, doch die sind nicht ganz so praktisch. Das Fahrrad muss bei ihnen noch von Hand angehoben und im Trägersystem justiert werden. Dieser Teil fällt bei Pender weg. Der Hersteller des neuen Lifts gibt an, dass sich das Auf- und Abladen innerhalb weniger Minuten von selbst erledigt. Dabei kann der Kran Bikes bis zu einem Gewicht von 30 kg befördern, die Räder dürfen 26 bis 29 Zoll messen und höchstens 3,9 Zoll breit sein.





Der Lift ist universal nutzbar, kostet aber 748 Euro

Das System lässt sich universal nutzen, sowohl am normalen PKW als auch am SUV oder einem Van. Es wiegt selbst nur 12 kg, weil es zum großen Teil aus leichtem, eloxiertem Aluminium besteht. Wenige Elemente sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Wer es ganz easy haben will, befestigt einen Kran links und einen rechts und hebt zwei Bikes gleichzeitig aufs Dach. Der Vorbestellungspreis liegt allerdings bei schlappen 748 Euro. Im September 2023 soll die Auslieferung erster Modelle beginnen.

Quelle: golem.de