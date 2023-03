Der Autokonzern Ford ist mit seiner neuen Erfindung bereits bei der Patent-Beantragung angelangt. Ein Softwaresystem soll es dem Unternehmen ermöglichen, auf abbezahlte Autos zuzugreifen und diese in mehreren Eskalationsstufen unter Kontrolle zu bringen. Säumige Zahler hätten damit nicht mehr viel Spaß an ihrem neuen Wagen.





Ford ärgert sich über unkooperative Schuldner

Der Patentantrag ging letzte Woche raus, die gewünschten technischen Maßnahmen reichen bis zum Totalausfall des nicht abgezahlten Autos. Die ist Fords Reaktion auf die steigenden Zahlungsausfälle in den USA, die auf die stark geänderten wirtschaftlichen Bedingungen zurückzuführen sind. Viele Menschen haben ihre Fahrzeuge zu überhöhten Preisen erstanden, und jetzt, in Zeiten der Inflation, sinkt ihre Bonität, sie können sich die monatlichen Zahlungen nicht mehr leisten. Viele von ihnen, so das Unternehmen, zeigten sich unkooperativ und wollten keine Lösung finden. Das steht so auch im Patentantrag,

Mehrere Stufen bis zur vollständigen Stilllegung möglich

Bei erstmaligem Zahlungsausfall soll es eine »sanfte« Reaktion geben. Der Fahrer erhält eine Nachricht, entweder über das Fahrzeug selbst oder per Smartphone. So ist er darüber informiert, dass etwas im Argen liegt und im Ernstfall weitere Schritte folgen. Ein solcher Schritt könnte zum Beispiel so aussehen, dass der Wagen am Wochenende nicht mehr fährt, sodass der Nutzer nur noch damit zur Arbeit gelangt und keine Ausflüge mehr machen kann. Woher Ford allerdings wissen will, dass seine Kunden keiner Wochenendarbeit nachgehen, ist schleierhaft. Die Blockade kann auch vollständig sein, außer dann, wenn in einem medizinischen Notfall das Krankenhaus angesteuert wird.





Eine Einschränkung des Aktionsradius’ mittels Geofencing gehört ebenfalls zum Programm, ebenso wie nächtliches Hupen, das den Schuldner vor den Nachbarn blamiert. Sogar die autonome Fahrt zu einem Sammelplatz soll nicht tabu sein. Vier Ford-Ingenieure reichten die Papiere beim Patentamt ein, mit dem Wunsch »eine Lösung für dieses zunehmende Problem zu finden«.

