Das Metaverse war (oder ist?) in Marc Zuckerbergs Träumen die digitale Welt der Zukunft. Ein Ort, wo unsere Avatare sich treffen, kommunizieren, shoppen und feiern. Doch nachdem der Facebook-Konzern sich entsprechend in »Meta« unbenannt hatte, ging es erst einmal steil abwärts. Mittlerweile haben sich die Aktien wieder gefangen, doch das Metaverse hängt weiter in den Seilen. Eine teure Galaparty der EU zeigt das »brennende Interesse« der jungen Generation, der Hauptzielgruppe dieser neuen virtuellen Dimension.





Party für »unengagierte junge Menschen« zwischen 18 und 35

387.000 Euro hat die EU sich die Galaparty kosten lassen. Das Geld ging weder für Speisen und Getränke noch für einen teuren DJ drauf, sondern allein für die virtuelle Location. Erreichen wollte die Europäische Kommission »unengagierte junge Menschen« zwischen 18 und 35 Jahren. Den Planern ging es darum, diese Leute für die EU-Initiative Global Gateway zu gewinnen, die im virtuellen Raum globale Brücken schlagen soll. Ein Trailer warb für die Veranstaltung, für eine rauschende Party, in der die Gäste nach ihrer Anmeldung die Form von Karl Klammer annehmen, allerdings in exotischer Gewandung. Die Location an sich ähnelte einer tropischen Insel, akustisch nicht untermalt mit Vogelgesang und Wellenrauschen, sondern mit hämmernden Bässen.

Großformatige Videoleinwände künden mit gängigen Schlagworten von der fleißigen Entwicklungszusammenarbeit der EU. »Bildung« und »Öffentliche Gesundheit« stehen an vorderster Front. Die Gäste waren aufgerufen, sich über die verschiedenen Projekte auszutauschen, um ihr »Bewusstsein dafür zu schärfen, was die EU auf der Weltbühne tut« (Zitat). Man erwartete Besucher, die sich sonst nicht für diese Themen interessieren. Ausgerechnet.





Leere Tanzfläche – und ungefähr 6 verwirrte Gäste

Schlussendlich strömten ein paar Gäste herein, schauten sich verwirrt auf der vollkommen leeren Tanzfläche an der Hauptbühne um, tauschten sich kurz über die seltsame Veranstaltung aus und gingen wieder. Ungefähr 6 Menschen sollen anwesend gewesen sein, darunter der Journalist Vince Chadwick. Zur nächsten EU-Metaverse-Party möchte er wahrscheinlich nicht mehr kommen.

