Übergewicht gilt längst nicht mehr nur als Frage von Lebensstil oder Willenskraft, sondern als komplexes biologisches Phänomen. Entsprechend groß ist die Hoffnung auf neue medizinische Ansätze, die tiefer ansetzen als Appetitzügler oder Diäten. In den Fokus rücken dabei Prozesse, die bislang eher als Grundlagenforschung galten: der Energiehaushalt einzelner Zellen. Eine Studie der University of Technology Sydney zeigt nun, wie sich die „Kraftwerke der Zelle“ gezielt so beeinflussen lassen, dass sie mehr Energie verbrennen – mit möglichen Folgen für die Behandlung von Adipositas und Stoffwechselerkrankungen.





Mitochondrien als Schaltstellen des Energieverbrauchs

Mitochondrien sind dafür verantwortlich, Nährstoffe aus der Nahrung in Adenosintriphosphat umzuwandeln, die zentrale Energiewährung des Körpers. Dieser Prozess ist normalerweise auf maximale Effizienz ausgelegt, denn Energieverluste waren in der menschlichen Evolution selten von Vorteil. Genau diese Effizienz trägt heute jedoch dazu bei, dass überschüssige Kalorien leicht gespeichert werden. Die Forscher:innen der University of Technology Sydney setzen hier an und untersuchen, wie sich Mitochondrien so verändern lassen, dass sie weniger effizient arbeiten und einen Teil der Energie als Wärme abgeben.





Im Zentrum der Studie stehen sogenannte mitochondriale Uncoupler. Diese Substanzen lockern die Kopplung zwischen Nährstoffabbau und ATP-Produktion. Associate Professor Tristan Rawling beschreibt das Prinzip so: „Wenn die Energieumwandlung weniger effizient abläuft, müssen Zellen mehr Brennstoff verbrennen, um ihren Bedarf zu decken.“ Der Kalorienverbrauch steigt, ohne dass die Zelle ihre grundlegenden Funktionen verliert.

Ein alter Ansatz mit neuem Sicherheitsprofil

Die Idee des Uncouplings ist nicht neu. Bereits in den 1930er-Jahren wurde ein entsprechender Stoff zur Gewichtsreduktion eingesetzt, allerdings mit dramatischen Nebenwirkungen. Der Energieverlust war so stark, dass es zu gefährlicher Überhitzung kam. Genau dieses Risiko hat die Forschung über Jahrzehnte gebremst.

Die Studie aus Sydney verfolgt deshalb einen anderen Ansatz. Die entwickelten Moleküle wirken deutlich milder und sollen den Energieverbrauch nur moderat erhöhen. In Zellkulturexperimenten zeigte sich, dass die Mitochondrien zwar mehr Energie als Wärme abgeben, die ATP-Produktion aber weitgehend stabil bleibt. Laut Rawling ist das entscheidend: „Unser Ziel ist kein radikales Abschalten der Effizienz, sondern eine feine Justierung.“

Lassen sich die Ergebnisse in klinische Anwendungen überführen?

Neben dem erhöhten Kalorienverbrauch beobachteten die Forscher:innen weitere Effekte. Einige der getesteten Substanzen reduzierten Anzeichen von oxidativem Stress, der mit Alterungsprozessen und neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht wird. Damit könnte der Ansatz langfristig über die Behandlung von Adipositas hinaus Bedeutung gewinnen.

Noch befinden sich die Ergebnisse im präklinischen Stadium. Ob sich die Effekte in lebenden Organismen und letztlich beim Menschen bestätigen, ist offen. Dennoch markieren die Arbeiten der University of Technology Sydney einen wichtigen Schritt: Sie zeigen, dass eine gezielte Beeinflussung des zellulären Energiehaushalts möglich sein könnte, ohne die gefährlichen Nebenwirkungen früherer Versuche. Damit rückt ein lange verfolgtes Konzept wieder in greifbare Nähe – diesmal mit deutlich besseren Aussichten auf Sicherheit.

via University of Technology Sydney