Fehlermeldungen für Youtube häuften sich in den letzten Tagen im Netz. Viele Nutzer sehen nicht mehr als eine graue Fläche, können den Dienst also überhaupt nicht verwenden. Mit der Zeit dämmerte die Erkenntnis: Diese Leute verwendeten routinemäßig Adblocker – und nach dem Ausschalten der Werbeblockaden liefen die Videos wieder wie gewohnt. Dies ist nicht die erste Maßnahme der Plattform, die Werbeeinnahmen zu sichern, doch diese scheint nun besonders effektiv.





Nur mit Geldeingang bleibt die Show am Laufen

Entweder zahlen Youtube-Nutzer für ein Monats-Abo – oder sie müssen mit relativ häufigen Werbeunterbrechungen leben. Obwohl die Werbung nervt, macht das Konzept sowohl für den Konzern als auch für die Kanalbetreiber Sinn. Denn nur mit regelmäßigem Geldeingang bleibt die große Show am Laufen: Mittlerweile lebt ein bedeutender Teil der Content-Ersteller von seinen Videos oder schafft sich zumindest damit ein gutes Zubrot. Adblocker bewahren die Zuschauer vor nervigen Unterbrechungen, stoppen aber zugleich den Finanzfluss. Darum arbeitet Youtube daran, die Blocker zu blocken – mit zunehmendem Erfolg.

Verschiedene Erfahrungen je nach Browser

Wenn der Adblocker aktiv ist, aber nicht mehr funktioniert, kommt es zu massiven Wiedergabeproblemen. Wer den Filter deaktiviert, sitzt wieder an der sprudelnden Videoquelle. Ob Youtube den Blocker deaktivieren kann, hängt offensichtlich unter anderem davon ab, mit welchem Browser der jeweilige Nutzer unterwegs ist. Opera GX mit seinem integrierten Adbocker scheint besonders stark betroffen, während Chrome nur dann versagt, wenn der Surfer bei Google eingeloggt ist. Firefox-Freunde melden im Netz die wenigsten Probleme, vor allem, wenn sie sich aus ihrem Google-Account ausloggen. Microsoft Edge in Kombination mit uBlock Origin bleibt wohl ebenfalls ein funktionierendes Team.





Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Youtube die Adblocker mit der Zeit in den Griff bekommt. Dann hilft tatsächlich nur noch ein Abo gegen langweilige Werbepausen. Das kostet aktuell 12,99 Euro im Monat, mit Rabatt für Studenten und Sonderangeboten für Familien bis zu sechs Personen. Premium-Lite schlägt mit 5,99 Euro zu Buche. Klar, in Zeiten, in denen gefühlt jedes Portal ein eigenes Abo verlangt, fällt es schwer, nicht in die Abomanie zu verfallen. Manchmal ist ein bisschen Werbung mit zusammengebissenen Zähnen nicht vermeidbar.

Quelle: golem.de