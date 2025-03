Das Unternehmen Helion nähert sich seinem Ziel, das weltweit erste Fusionskraftwerk zu bauen, das nutzbare Energie produziert. Derzeit erwägt Helion das Pachten eines Grundstücks in der Stadt Malaga im US-Bundesstaat Washington, um ein Kraftwerk mit einer Kapazität von 50 Megawatt zu bauen, mit dem dann Microsofts Rechenzentrums mit Strom versorgt werden sollen.





Fusionsreaktor in Washington

Laut einer lokalen Nachrichtenseite wird Helion diesbezüglich am kommenden Donnerstag eine Pressekonferenz veranstalten, auf der die Pläne bekanntgegeben werden sollen. Das entsprechende Grundstück liegt in Chelan County in der Nähe eines Dammes am Fluss Columbia und befindet sich im Besitz des Chelan County Public Utility District. Bisher wurden jedoch weder Verträge unterzeichnet noch die nötigen Genehmigungen beantragt. Bevor dies geschieht, will Helion die Anwohner nächsten Monat zu einer öffentlichen Veranstaltung einladen, auf der der Gründer des Unternehmens, David Kirtley, bezüglich der Pläne Helions für das Grundstück Rede und Antwort stehen wird.

Im Anschluss wird Helion dann einen Bericht über die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt einreichen. Dies wird wahrscheinlich bald geschehen, zumindest falls das Unternehmen plant, wie vorgesehen bereits in diesem Sommer mit dem Bau des Kraftwerks zu beginnen.





Nutzbare Energie aus Kernfusion

Helion konnte letzten Monat in einer Finanzierungsrunde Investments in Höhe von 425 Millionen US-Dollar sichern. Insgesamt wurden damit bisher etwa eine Milliarde US-Dollar in das Unternehmen investiert.

Aktuell testet Helion den siebten Prototyp eines Fusionsreaktors, der auf einem etwa 2.500 Quadratmeter großen Gelände gebaut wurde. Dieser wurde auf den Namen Polaris getauft und soll zeigen, dass Helion mittels Fusion nutzbare Energie produzieren kann.

via Wenatchee World