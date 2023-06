Künstliche Intelligenz und Raumfahrt sind so eine Sache – SciFi-Fans denken nun sicher an Filme wie „2001: Odyssee im Weltraum“. Dennoch eröffnet die Technologie viele Vorteile, die die Raumfahrt sich sowohl im Rahmen bemannter als auch unbemannter Missionen zunutze machen kann. Die US-Weltraumbehörde NASA hat daher ein System entwickelt, dessen Grundlage eine ChatGPT-ähnliche Schnittstelle ist. Astronaut:innen können so in natürlicher Sprache mit einem KI-System interagieren.





KI im All

„Wir wollen an einen Punkt gelangen, an dem wir mit Raumfahrzeugen kommunizieren und sie mit uns über Alarme oder interessante Erkenntnisse im Sonnensystem und darüber hinaus sprechen können. Es ist wirklich nicht mehr wie Science-Fiction„, erklärt Larissa Suzuki von der NASA.





Das Assistenzsystem soll erstmals auf dem Lunar Gateway eingesetzt werden, einer Raumstation, die den Mond umkreisen und von dort aus die Artemis-Missionen der NASA unterstützen soll. Mit seiner Hilfe können Astronaut:innen etwa Anleitungen für Experimente einholen oder Manöver durchführen ohne auf komplexe Handbücher zurückgreifen zu müssen.

Unterstützung für Astronaut:innen

Nach Ansicht der NASA sind KI-Systeme und maschinelles Lernen unerlässlich, wenn es darum geht, die Systeme der Raumstation auch dann verwalten zu können wenn sie nicht bemannt ist. So soll die KI etwa den autonomen Betrieb wissenschaftlicher Instrumente an Bord oder die Priorisierung der Datenübertragung unterstützen.

Dieser ChatGPT-ähnliche Assistent wäre ein bedeutender Schritt für die Raumfahrttechnologie. Die Forscher:innen der NASA gehen davon aus, mit Hilfe dieser Technologie Astronauten im All effektiv bei ihrer Arbeit unterstützen zu können, indem komplexe Aufgaben erleichtert werden.

via The Guardian