Wir leben nicht in der schlanksten Phase der Menschheit, ganz im Gegenteil. Noch 1960 wog der durchschnittliche männliche US-Amerikaner gerade einmal 75,4 kg, inzwischen hat sich sein Gewicht auf 81,6 kg erhöht. Auch Frauen sind heute deutlich schwerer, nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Ländern der Erde. Der Trend hat auch Asien längst erreicht, hier haben erste Airlines eine alte Tradition wieder aufgenommen.





Seit den 50er Jahren wird nicht mehr gewogen – jetzt wieder!

In den Frühzeiten des touristischen Flugverkehrs war das Wiegen der Passagiere vor Abflug an der Tagesordnung. Damals hatten die Flugzeuge noch schwächere Motoren als heute, darum kam es noch auf einzelne Kilos an. Mit den modernen Maschinen der 50er Jahre entfiel die Prozedur. Für einige Leute, die ihr Gewicht lieber mit Diskretion behandeln, gewiss eine Erleichterung! An die Stelle der tatsächlichen Kilos traten Durschnittsgewichte, die einfach mit der Passagierzahl multipliziert wurden: fertig.

Starke Korrektur des Durchschnittsgewichts im Jahr 2021

Doch musste die Luftfahrbehörde FAA im Laufe der Jahre diese Zahlen immer wieder der Realität angleichen, 2021 sogar um Ganze 12 Prozent! Frauen wurden mitsamt Ihrem Handgepäck im Sommer von 65,8 kg auf 81,2 kg hoch korrigiert, Männer zur selben Jahreszeit von 83,9 kg auf 90,7 kg. Jetzt kehrt die Personenwaage bei einigen Fluggesellschaften an den Check-in zurück, die Asiaten beginnen damit: Eine thailändische Airline (Korean Air) und eine südkoreanische (Bangkok Airways) bitten jeden einzelnen Passagier bei bestimmten Flügen vor dem Boarding zur persönlichen Gewichtskontrolle.





Auch Kerosinersparnis durch Wiegen möglich

Die Daten sollen nach Aussagen der Fluggesellschaften absoluter Verschwiegenheit unterliegen. Ihre Erfassung dient wohl der genauen Berechnung neuer Durchschnittsgewichte, aber auch dazu, das tatsächliche Abfluggewicht zu eruieren und die Schwerpunktlage zu verfeinern. Übrigens lässt sich damit auch exakter tanken. Die Korea Times gibt an, dass Flugzeuge so etwa 1 Prozent Kerosin einsparen. Das kann sich bei der großen Menge täglicher der Flüge ziemlich summieren.

Quelle: focus.de