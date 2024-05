Die Wüstenstadt Dubai beherbergt bereits den größten Wolkenkratzer der Welt und gilt generell als Stadt der Superlative. Das lokale Unternehmen Urb plant nun ein weiteres ambitioniertes Projekt: Im Rahmen der weltweit umfassendsten künstlichen Küstenregeneration soll Dubais Küstenlinie transformiert werden. Unter anderem sollen dafür mehr als 100 Millionen Mangrovenbäume gepflanzt werden, um die Stadt vor Küstenerosion und einem steigenden Wasserspiegel zu schützen.





Mehr als 100 Millionen Mangrovenbäume

Im Rahmen des Projekts soll ein Küstenstreifen von 72 Kilometer Länge restauriert werden. Der Hauptgedanke dahinter ist es, die Küstenregion vor Erosion zu schützen und gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen.

„At the heart of this initiative are mangroves, known for their unique ability to sequester carbon, protect coastal areas from erosion, and support for marine life and food security. With the capacity to absorb approximately 12.3 kg of CO2 annually per tree, the entire project can sequester 1.23 million tonnes of CO2 each year, the equivalent of removing the CO2 emitted by more than 260,000 gasoline-powered passenger vehicles from the roads each year„, schreibt Urb.





Die großen Mangroven-Wälder würden nicht nur die Küste schützen und CO2 aus der Umgebungsluft entfernen, sondern auch als Lebensraum für marine Ökosysteme dienen und das Meerwasser mit ihren verzweigten Wurzelsystemen filtern. Allerdings hat Urb sich auch durchaus etwas vorgenommen. Eine so gewaltige Menge an Bäumen zu pflanzen ist ein ambitioniertes Vorhaben, das mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde. Das Unternehmen schlägt vor, den Zustand der Wälder anschließend mittels KI-gesteuerter Drohnen und Satellitenbilder zu überwachen.

Projekt wird noch geplant

Die Mangrovenbäume wären das Hauptelement des Projekts. Allerdings plant Urb auch kleine Strandanlagen sowie ein verzweigtes Wegesystem. Zusätzlich ist ein Besucherzentrum geplant, in dem Einwohner und Touristen über die Bedeutung von Mangroven-Bäumen sowie die Herausforderungen des Klimawandels aufgeklärt werden sollen.

Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Planungsphase. Urb hat sechs Orte ausgewählt, an denen kleine Pilotstudien durchgeführt werden sollen, um die Machbarkeit des Projekts zu untersuchen.

via Urb