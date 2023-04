Tesla will weitere Fahrzeugkategorien erschließen, so viel ist schon lange klar. Nun brachte das Unternehmen Teil 3 seines Masterplans heraus, dem die neuesten Zukunftspläne zu entnehmen sind. Auf Basis der kommenden Plattform sollen drei neue Elektrowagen entstehen, davon ist einer ein Bus. Hinzu kommen ein Transporter und ein Kompaktwagen: Genau das fehlte noch im Programm. So sehen die Details aus!





Fahrzeugpalette erweitern: Was besagt der Masterplan Teil 3?

Der dritte Teil des Masterplans besagt, dass Tesla neben den vier bereits vorhandenen Fahrzeugkategorien mittelfristig drei weitere bedienen will. Insgesamt hätten wir dann die folgenden Modelle im Sortiment: Kompaktwagen, Transporter, Bus, Mittelklasse-PKW, Oberklasse-PKW, SUV, Schwerlastwagen. Der geplante Kompaktwagen ist höchstwahrscheinlich das vielbeschworene Model 2. Im Masterplan erfahren wir, dass dieser einen 53-kWh-Akku beinhalten soll, mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP). Auch ungefähre Verkaufszahlen visiert Tesla bereits an, sie sollen beinahe doppelt so hoch liegen wie bei den Modellen Y und 3. So ambitioniert kennt man Elon Musk und seinen Konzern – aber ob sich diese Marke auch realistisch halten lässt?

Tesla-Van tritt in Konkurrenz zu großen Platzhirschen

Der Tesla-Van würde in Konkurrenz zu den drei Platzhirschen Volkswagen, Rivian und Mercedes-Benz treten. Er soll ein Wagen für die Profis der Transportlogistik werden, angetrieben von 100-kWh-Batterien mit Hochnickelzellen. Auch hier legt Tesla die Verkaufszahlenlatte wieder hoch an: 10 Millionen Vans möchte der Konzern demnächst verkaufen. Das messen wir in einigen Jahren an der Wirklichkeit.





Und welche Infos gibt es zum neuen Tesla-Bus?

Doch nun zu dem angekündigten Bus: Nachdem Tesla die Technik seines Semi-Trucks in den Griff bekommen hat, passt das nächste schwere Fahrzeug perfekt ins Konzept. Laut derzeitiger Päane wird ein 300-kWh-Batteriepaket an Bord dieses Fahrzeugs sein, basierend auf der LFP-Technologie. Mehr ist leider noch nicht bekannt, keine Preise, keine Verkaufszahlen, kein anvisiertes Release-Datum.

