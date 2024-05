Das Unternehmen Natron Energy gilt als eine der Vorreiterfirmen in Sachen Natrium-Ionen-Batterien. Im Laufe des letzten Jahres hat das Unternehmen seine Batterien für die Massenproduktion vorbereitet. Eigentlich hätte die Produktion 2023 beginnen sollen, aber es kam zu einer kleineren Verspätung. Nun hat Natron Energy aber mit der Produktion einer schnellladenden Natrium-Ionen-Batterie mit langer Lebensdauer begonnen, die ohne die Verwendung des problematischen Rohstoffes Lithium auskommt.





Keine problematischen Rohstoffe

Natrium ist eine sehr gut verfügbare Ressource und kann zudem wesentlich einfacher abgebaut werden. Laut Natron Energy besteht die komplette Batterie aus Rohstoffen, die gut verfügbar und günstig sind, darunter Eisen, Aluminium und Mangan. Die Zuliefererkette für die Rohstoffe verbleibt komplett in den USA, was sie bezüglicher geopolitischer Unruhen deutlich stabiler macht – im Gegensatz zu der Zuliefererkette für Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel.

Natrium-Ionen-Batterien haben sich in den letzten Jahren als interessante Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien herauskristallisiert. Zwar liegen sie in Sachen Energiedichte hinter den Varianten, die auf Lithium basieren, aber sie bringen auch Vorteile wie eine längere Lebensdauer, schnelleres Laden und mehr Sicherheit mit sich.





Batteriespeicher für KI-Rechenzentren

Natron Energy wurde 2013 gegründet und ist ein Pionier in Sachen Natrium-Ionen-Batterien. Bisher bleiben viele solcher Batterie-Designs in Laboren, aber Natron Energy hat nun eine der weltweit ersten Massenproduktionen begonnen. Der Start der Produktion wurde Anfang der Woche in Holland, Michigan gefeiert.

„Sodium-ion batteries offer a unique alternative to lithium-ion, with higher power, faster recharge, longer lifecycle and a completely safe and stable chemistry. The electrification of our economy is dependent on the development and production of new, innovative energy storage solutions. We at Natron are proud to deliver such a battery without the use of conflict minerals or materials with questionable environmental impacts„, so Colin Wessells, CEO von Natron Energy.

Laut dem Unternehmen lädt und entlädt die Batterie bis zu zehn Mal schneller als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien, was sie unter anderem für Energiespeicher-Systeme interessant macht. Initial will man sich unter anderem KI-Rechenzentren zuwenden, da in diesem Bereich viel Energiebedarf besteht. Die ersten Auslieferungen der Batterien sollen im Juni stattfinden.

via Natron Energy