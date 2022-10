Die Zeit, die benötigt wird, um den Akku eines Elektrofahrzeugs wieder aufzuladen, ist nach wie vor einer der Punkte, der viele Leute vor dem Wechsel von einem Verbrenner zu einem EV zurückschrecken lässt. Ein Unternehmen aus Taiwan könnte dem bald ein wenig Abhilfe schaffen. Es hat ein Ladegerät entwickelt, das mit einer Ladeleistung von 480 kW die meisten Akkus von Elektroautos innerhalb von 10 Minuten laden kann. Außerdem kann eine der Ladesäulen 4 Fahrzeuge gleichzeitig laden.





Schnelles Laden von vier Autos

Das Ladegerät wurde von dem Unternehmen Zerova Technologies sowohl für herkömmliche, private Elektrofahrzeuge als auch für kommerzielle Flotten entworfen. Jeder seiner Ladeanschlüsse kommt mit einem 5 Meter langen Kabel, um das Laden von vier verschiedenen Fahrzeugen einfacher zu machen. Das Ladegerät unterstützt die Standards CCS-1, CCS-, CHAdeMO und GB. Außerdem verfügt die Ladestation über einen digitalen Bildschirm, auf dem nicht nur Informationen zum Ladevorgang dargestellt werden können, sondern in passenden Momenten auch Werbung eingeblendet werden kann.

Die Aussage „10 Minuten für eine volle Ladung“ ist natürlich nicht auf jedes Elektroauto anwendbar, sondern basiert auf ein Fahrzeug mit einer Batteriekapazität von 75 kWh. Fahrzeuge mit größerer Batterie müssten entsprechend länger geladen werden. Zerova schätzt auch, dass es weniger als fünf Minuten dauern wird, um eine Reichweite von 150 Kilometer zuzuladen, was vor allem für Fahrer:innen interessant sein dürfte, die am Ende der Reise noch schnell laden müssen.





Hochleistungs-Ladegeräte eliminieren einen Nachteil von Elektroautos

Die Schweizer Firma ABB nannte ihr Ladegerät Terra 360 bei seiner Vorstellung vor einem Jahr das „schnellste Ladegerät der Welt. Es ist in der Lage, in weniger als drei Minuten 100 Kilometer zuzuladen. Eine vollständige Ladung soll etwa 15 Minuten dauern. Im Mai gab das Unternehmen bekannt, das im Rahmen einer Kooperation mit Shell ein Netzwerk von 200 Terra-360-Einheiten in Deutschland aufgebaut werden soll.

Zerova bezeichnet das eigene Ladegerät nun als neuen Standard für das schnellste Ladegerät, aber es gibt Konkurrenz. In China entwickelt das Unternehmen GAC Aion ein 480-kW-Ladegerät, das mit superschnellen Graphen-Batterien zusammenarbeiten soll. So sollen in fünf Minuten 200 Kilometer Reichweite zugeladen werden. In acht Minuten soll ein solcher Akku zu 80 Prozent aufgeladen werden können. Das Unternehmen NIO machte mit einem 500-kW-Ladegerät Schlagzeilen, allerdings gibt es bisher nur wenige Details.

Allerdings werden auch die Batterien und die Hardware in den Autos weiterentwickelt werden. Außerdem muss es wirklich umfassende Netzwerke solcher hochgerüsteten Ladegeräte geben, damit diese wirklich Sinn ergeben. Auf der anderen Seite sind solche Ladegeräte ein guter Einblick in eine Zukunft, in der das Laden von Elektrofahrzeugen fast so schnell geht wie ein Tankvorgang.

via Zerova